الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير من الناس يظنون ان حبس البول لفترة قصيرة لا يشكل اي خطر، خصوصا في اوقات الانشغال او عدم توفر حمام قريب، لكن الحقيقة ان تأجيل التبول بشكل متكرر ممكن يؤدي الى مشكلات صحية خطيرة قد لا تظهر فورا، لكنها تترك اثارا على المدى الطويل.

«ماتستناش للآخر!».. خطورة حبس البول اللي ممكن تدمر جسمك وأنت مش حاسس!

عند امتلاء المثانة بالبول، ترسل اشارات عصبية الى المخ لتنبيه الجسم بالحاجة للتفريغ، تجاهل هذه الاشارات مرارا يجعل العضلات المسؤولة عن التحكم في البول تضعف مع الوقت، وقد يؤدي هذا الى مشاكل مثل التبول اللاارادي، او صعوبة التبول عند الحاجة الفعلية.

العدوى اول ضربة في سلسلة المشاكل

عندما يبقى البول فترة طويلة في المثانة، تصبح البيئة مثالية لنمو البكتيريا، مما يزيد خطر الاصابة بعدوى في المسالك البولية، واللي ممكن تتطور الى التهابات مزمنة او حتى تصيب الكلى لو تم تجاهلها.

الكلى تدفع الثمن بصمت

مع تكرار حبس البول، يزداد الضغط داخل الجهاز البولي، وهذا ممكن يؤثر سلبا على وظائف الكلى، وقد يؤدي الى ضرر دائم في الانسجة الكلوية، خاصة اذا كان الشخص يعاني من مشاكل سابقة مثل حصى الكلى او التهابات متكررة.

علامات لو شفتها لازم تتحرك

لو لاحظت انك تعاني من حرقان اثناء التبول، او آلام اسفل البطن، او تغير في لون البول، فدي اشارات مهمة ان جسمك بدأ يتأثر من عاداتك، وخصوصا حبس البول، تجاهل الاعراض ممكن يخليك تدفع تمن غالي بعدين.