الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم التغذية والطب البديل، تظهر من حين لآخر وصفات طبيعية تلفت الأنظار بفعاليتها — وواحدة من هذه الوصفات التي أصبحت حديث الناس هي مياه البامية.

"ماء البامية.. مش بس شراب بسيط".. ده سر الصحة المثالية وخسارة الوزن بطريقة طبيعية مش هتصدقها!

هذا المشروب البسيط، الذي يُحضر من نقع البامية في الماء، اكتسب شهرة واسعة على السوشيال ميديا بفضل فوائده الصحية المدهشة. فما سرّ هذا المشروب؟ وهل فعلاً يمكن أن يحسّن الهضم، ينظم السكر، ويمنحك بشرة صحية؟ دعنا نكتشف!

ما هي مياه البامية؟

هي ببساطة ماء ناتج عن نقع قرون البامية الطازجة في كوب ماء لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة — عادةً ما يُشرب صباحًا على معدة فارغة.

يُعرف هذا المشروب بكونه غنيًّا بـ:

الألياف القابلة للذوبان (وخاصة الميوسيلاج)

فيتامين C

مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين

معادن مهمة مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم

أبرز فوائد مياه البامية

1. تحسين عملية الهضم

الألياف الموجودة في البامية تساهم في تليين المعدة وتحفيز حركة الأمعاء، مما يجعل مياه البامية مفيدة لمن يعانون من الإمساك أو اضطرابات القولون.

2. ضبط مستويات سكر الدم

تشير الدراسات إلى أن البامية قد تساعد في إبطاء امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، ما يساهم في استقرار مستويات السكر — خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

3. تقوية المناعة

بفضل محتواها الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، تعمل مياه البامية على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الالتهابات والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد.

4. دعم صحة القلب

تساعد الألياف في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ما يُحسن من صحة الشرايين ويقلل من خطر أمراض القلب.

5. نضارة البشرة وصحة الشعر

ترطيب الجسم من الداخل ينعكس خارجيًا على الجلد والشعر، ومياه البامية تعزز النضارة واللمعان بفضل ترطيبها ومغذياتها الطبيعية.

طريقة تحضير مياه البامية

المكونات:

4 إلى 5 قرون بامية طازجة

كوب من الماء

الخطوات:

اغسل البامية جيدًا وقطّعها إلى شرائح.

ضعها في كوب ماء نظيف.

اترك الكوب مغطى طوال الليل (8-12 ساعة).

في الصباح، قم بتصفية الماء واشربه على الريق.

نصيحة: استخدم بامية خضراء وطازجة، وتجنب البامية الكبيرة أو القديمة لأنها قد تؤثر على الطعم والفعالية.

هل هناك آثار جانبية؟

رغم أن مياه البامية آمنة لكثير من الناس، إلا أن هناك بعض الحالات التي تتطلب الحذر:

مرضى حصى الكلى أو من يعانون من مشاكل بولية: يُفضل استشارة الطبيب أولًا.

تناول الأدوية: قد تُقلل البامية من امتصاص بعض الأدوية، لذلك يُنصح بشربها بعيدًا عن مواعيد الدواء.

ماذا يقول الناس عن مياه البامية؟

انتشرت على منصات مثل تيك توك وإنستغرام تجارب واقعية لأشخاص جربوا مياه البامية، وكانت النتيجة في كثير من الحالات: