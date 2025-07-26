الرياض - كتبت رنا صلاح - من منا لا يستخدم الطماطم بشكل يومي سواء في إعداد الطعام أو تحضير السلطة حيث أنها تعتبر من المكونات الأساسية في كل مطابخ العالم، الجدير بالذكر هو أن الطماطم تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وكذلك البوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة خطر الإصابة بمرض السرطان وتعزز صحة القلب، كما أن الدراسات أكدت على أن هناك مجموعة من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول الطماطم ومن بينها الحد من الإصابة بالخرف وضبط مستوى السكر في الدم وغيرها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام .. لن تصدق؟؟؟

عند تناول الطماطم بشكل منتظم فإنها تعود على جسم الإنسان بعدد كبير من الفوائد والتي منها بينها كالتالي:

تعزيز صحة القلب

أوضح موقع فيريويل هيلث أن حبة واحدة من الطماطم ذات حجم متوسطة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والصوديوم وهذه العناصر ضرورية للغاية من أجل تعزيز وظائف القلب بالإضافة إلى ذلك فإن الطماطم تساهم في ضبط مستوى ضغط الدم، كما أن هناك عدد من الدراسات التي أكدت على قدرة الطماطم عبر الحد من الإصابة بالأمراض القلبية وخفض مستوى الوفيات.

تخفيف آلام العضلات بعد التمرين

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من الصوديوم، البوتاسيوم، الماغنسيوم وكذلك الفلورايد مما يجعلها قادرة على التخفيف من آلام العضلات التي تحدث بعد التمرينات الرياضية والإرهاق الناتج عنها، كما أن الطماطم تحتوي على نسبة من الماء مما يساهم في ترطيب العضلات وخاصة بعد القيام بنشاط بدني.

يحد من الخرف

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة لا بأس بها من الصوديوم وبناء عليه فقد أكدت الدراسات على أن الأشخاص الذين يحصلون على هذه الكميات من كلا العنصرين لديهم أفضل أداء إدراكي عن غيرهم، فضلًا عن احتواء الطماطم على الكاروتينويدات التي تعزز صحة الدماغ لأطول وقت ممكن، كما أن صلصة الطماطم لها تأثير إيجابي على الدماغ وتحد من الإصابة بالخرف بناء على نتائج الدراسات الحديثة.

تحد من سرطان البروستات

تحتوي صلصة الطماطم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحد من إنتاج الشوارد الحرة وهي خلايا سرطانية، وبالنسبة إلى الرجال الذين يتناولون كميات عديدة من الطماطم الطازجة أو صلصتها فإن لديهم وقاية قوية من الإصابة بسرطان البروستات، كما أن الطماطم تحتوي على مركبات تساعد على تحسين نسبة الخصوبة لدى الرجال

ضبط مستوى السكر في الدم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الألياف الأمر الذي يجعلها قادرة على ضبط مستوى الجلوكوز داخل الأمعاء، ولذلك فإن الطماطم تعد مميزة للغابة لضبط مستوى السكر في الدم والحد من الانخفاض أو الارتفاع بشكل مفاجيء.

تعزيز صحة الجلد والشعر

تحتوي الطماطم على فيتامين E وفيتامين سي مما يجعلها مفيدة للغاية من أجل تعزيز صحة الشعر والبشرة وكذلك تقوية الأظافر.