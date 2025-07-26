الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط بحث مستمر عن حلول طبيعية للسيطرة على مرض السكري، تبرز نبتة استوائية شهيرة تُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي الهندي، وهي أوراق الكاري، وهذه العشبة الجبلية ليست فقط جزءًا من نكهات الطعام، بل تُعد من أكثر العلاجات فاعلية في دعم صحة مرضى السكري، وقد أكدت العديد من الأبحاث العلمية الحديثة فوائدها اللافتة، ما جعلها محط أنظار الباحثين والمهتمين بالعلاج الطبيعي.

«اذهلت العلماء بقدرتها».. عشبة جبلية جبارة تمتص السكر في الدم وهي أقـوى سبعين مرة من إبر الأنسولين

تحتوي أوراق الكاري على تركيبة فريدة من المعادن النشطة

الحديد والنحاس يساهمان في تنظيم مستوى الجلوكوز.

مركباتها المضادة للأكسدة تحمي خلايا البنكرياس من التلف

تساعد على تفكيك الكربوهيدرات الضارة وتقلل من إجهاد الخلايا.

تقي من تدهور إنتاج الأنسولين الطبيعي داخل الجسم

هذه الفوائد تجعل منها خيارًا طبيعيًا فعالًا للوقاية من ارتفاع السكر.

طرق استخدام أوراق الكاري لمرضى السكري

يمكن إدخال أوراق الكاري في النظام الغذائي بمرونة تامة

مضغ الأوراق الطازجة صباحًا على معدة فارغة

إضافتها إلى الزبادي أو الحليب لتخفيف حدتها

استخدامها كتوابل داخل الطعام اليومي

كل طريقة تتيح امتصاص العناصر النشطة وتحقيق أقصى فائدة دون أي تعقيد.

هل يمكن الاعتماد عليها كبديل للأنسولين؟

رغم قوتها العلاجية الطبيعية، إلا أن أوراق الكاري لا تُغني عن الأدوية تمامًا، فهي تعتبر مكملًا داعمًا ضمن نظام غذائي صحي، ولا بد من استشارة الطبيب قبل إدخالها ضمن خطة العلاج، فالجمع بين العلاج الطبي والنباتي هو الحل الأمثل، وبذلك يمكن الحصول على أفضل النتائج دون المخاطرة أو التوقف عن العلاج الأساسي.