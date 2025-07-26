كنا بناكل السم واحنا مش عارفين… نوع من أنواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه اعرفها قبل فوات الأوان hHg

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد المكسرات من أشهر الوجبات الخفيفة الصحية التي يقبل عليها الناس حول العالم لما تتميز به من مذاق رائع وفوائد غذائية قيمة، فهي مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والبروتينات والدهون الصحية، وتساعد على تعزيز صحة القلب وتقوية المناعة، ومع ذلك، يجب التعامل مع بعض أنواع المكسرات بحذر، إذ قد تكون ضارة إذا لم يتم تناولها بطريقة صحيحة أو بكميات مناسبة، الأمر الذي قد يحولها من غذاء مفيد إلى سبب محتمل للمشكلات الصحية الخطيرة.

كنا بناكل السم واحنا مش عارفين… نوع من أنواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه اعرفها قبل فوات الأوان

يعتبر الجوز من أبرز أنواع المكسرات التي أثبتت الدراسات فائدتها الكبيرة لصحة القلب والدماغ، فهو يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب بنسبة تصل إلى 51% عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن، كما يتميز الجوز بغناه بمضادات الأكسدة التي تقاوم الشيخوخة المبكرة وتحافظ على صحة الخلايا، ورغم احتوائه على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، فإن الاعتدال في تناوله يجعله غذاء مثاليا لدعم صحة الجسم العامة.

الفستق الحلبي وفوائده الغذائية

يعد الفستق من أكثر أنواع المكسرات شعبية بفضل قيمته الغذائية العالية، فهو غني بالبروتين والألياف والعناصر المعدنية المهمة مثل البوتاسيوم الذي يعادل محتواه الموجود في الموز، ويساعد الفستق على ضبط مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إضافة إلى دوره في التحكم في الوزن، حيث توفر حصة واحدة منه (49 حبة تقريبا) 160 سعرة حرارية فقط، ورغم كل هذه الفوائد، يبقى الاعتدال في تناول المكسرات أمرا ضروريا لتفادي الأضرار الناتجة عن الإفراط أو طرق التحضير غير السليمة.