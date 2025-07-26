الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الثوم من أكثر المكونات الطبيعية التي تقدم العديد من الفوائد إلى جسم الإنسان كما أن الأبحاث الحديثة أكدت على أن زيت الثوم له فائدة عظيمة فهو عبارة عن مضاد قوي للالتهابات وخاصة في حالة المعاناة من التهاب العضلات وآلام المفاصل، وهذا بالفعل ما أوصل به مؤسسة التهاب المفاصل لأنه يساهم في الحد من إصابة الغضاريف بالتلف والتي يسببها التهاب المفاصل.

لن تتوقع .. تناول الثوم النيئ يحميك من مرض خطير .. ما هو؟؟؟

الثوم النيء له العديد من الفوائد الهامة التي تعزز صحة الإنسان والتي منها كالتالي:

تعزيز صحة القلب

أكدت الأبحاث على أن الثوم يعمل على ضبط ضغط الدم ويعزز صحة الشرايين، حيث أن الثوم يحتوي على الكبريت والذي تقوم خلايا الدم الحمراء بتحويله إلى غاز كبريتيد الهيدروجين مما يعمل على تعزيز الأوعية الدموية وضبط ضغط الدم.

يعزز البشرة

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للبكتيريا مما يجعله مفيد تماما البشرة حيث يعمل على محاربة البكتيريا التي تسبب حب الشباب ولذلك ينصح بضرورة تدليك هذه البثور باستخدام الثوم حتى تتخلص منها، مع العلم بأن الثوم قد يتسبب في حروق بالجلد ولهذا يفضل استشارة طبيب جلدية قبل تطبيق تلك التجربة وهذا في حال اعتماد منتجات أخرى للعناية بالبشرة.

يعالج الفطريات

يعمل الثوم على محاربة الفطريات وخاصة إذا كنت مصاب بالقدم الرياضي مع ضرورة وضع القدم في ماء ووضع بعض الثوم معها مع تدليكها بالثوم فيها بعد من أجل التخلص من الفطريات التي تؤدي إلى الحكة.