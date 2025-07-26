الرياض - كتبت رنا صلاح - لا تقلق ولكن اطمئن علي حالتك بالذهاب للطبيب بينما تأتي كثير من الأمراض بأعراض واضحة ومعروفة لدى الأشخاص، يتسلل بعضها بصمت، سرطان الجيوب الأنفية هو أحد هؤلاء، حيث تبدأ إشاراته الأولى غالبًا بطريقة لا تلفت الانتباه، مما يمنحه الوقت الكافي للانتشار قبل أن يتم اكتشافه، إن معرفة هذه الأعراض الصامتة والتي يُساء تفسيرها، مثل مجرد انسداد أنف مستمر أو نزيف بسيط، قد تكون هي المفتاح لإنقاذ حياة المُصاب.

لا ينتبه لها كثيرون .. اكتشف أعراض سرطان الجيوب الأنفية

السرطان الذي يُصيب الجيوب الأنفية يعتبر إحدى المشكلات الصحية بالغة الخطورة، وما يجعل الأمر يتفاقم هو جهل الكثيرون به مما يحد من فرصة العلاج، واهتم موقع “NHS” بهذه المشكلة وبرز أهم الأعراض المصاحبة لسرطان الجيوب الأنفية وهي:

انسداد أنف مستمر في جانب واحد.

خروج الدم من الأنف.

ضعف حاسة الشم.

إفرازات أنفية قد تختلط بالدم.

إفرازات خلف الأنف والحلق.

اعراض سرطان الجيوب الانفية المتقدمة

تختلف العلامات لدى المصاب بذلك المرض في مرحلة متقدمة حيث تظهر على النحو التالي:

ألم عصبي وجهي مستمر مع تركيز على الخد.

انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة.

نقص جزئي في البصر أو ازدواج الرؤية.

انتفاخ العين.

إفراز دموع مستمر بدون سبب واضح.

شعور بالضغط أو الوجع في أذن واحدة.

الوقاية من سرطان الجيوب الأنفية

ربما يُعد ذلك السرطان خطيرًا إذا لم يُكتشف مبكرًا، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للإصابة لا يكون واضحًا دائمًا، فإن بعض العوامل البيئية والعادات الحياتية قد تزيد من احتمالية الإصابة، ومن أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة مايلي: