الرياض - كتبت رنا صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البشرة المستمر لأشعة الشمس، بيبقى استخدام الصن بلوك خطوة ضرورية يوميًا لكن بعض الناس بيتجنبوا المنتجات التجارية بسبب احتوائها على مواد كيميائية أو لارتفاع أسعارها ممكن تحضري صن بلوك طبيعي في البيت بمكونات بسيطة وآمنة، وفي نفس الوقت تمنح بشرتك حماية وترطيب.

حماية فعالة من الشمس بدون مواد كيميائية.. طريقة عمل صن بلوك طبيعي في البيت هيوحد لون البشرة ويخفي عيوبها

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند: مرطّب طبيعي وله حماية خفيفة من الشمس.

ملعقة كبيرة زبدة الشيا: تغذي البشرة وتشكل طبقة واقية.

ملعقة صغيرة شمع العسل: يضيف قوام كريمي ويحمي البشرة.

ملعقة صغيرة أكسيد الزنك غير النانوي (zinc oxide): العنصر الأساسي الواقي من الشمس.

نقطتان من زيت اللافندر أو زيت الجزر لتعزيز الحماية والعناية بالبشرة.

طريقة تحضير نص بلوك طبيعي

في حمام مائي، ذوّبي شمع العسل مع زبدة الشيا وزيت جوز الهند.

بعد الذوبان الكامل، ابعدي الخليط عن النار واتركيه يبرد قليلًا.

أضيفي أكسيد الزنك وقلّبي جيدًا مع ارتداء كمامة لتجنب استنشاقه.

أضيفي الزيت العطري.

صبّي الخليط في عبوة زجاجية نظيفة واتركيه يبرد حتى يتماسك.

ضعي كمية صغيرة من الصن بلوك على الوجه أو أي منطقة معرضة للشمس.

يُفضّل استخدامه قبل الخروج بـ10 دقائق.

أُعيدي التطبيق كل ساعتين خاصة في الصيف أو بعد التعرق.

ملاحظات مهمة

لا تتعرضي للشمس فترة طويلة حتى مع استخدام الصن بلوك.

تأكدي من استخدام أكسيد الزنك غير النانوي لأنه لا يخترق الجلد.

خزّني الصن بلوك في مكان بارد وجاف، وابتعدي عن ضوء الشمس المباشر.

لماذا تحتاج بشرتك إلى واقي شمس طبيعي؟

لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية (UVA وUVB)

للوقاية من التصبغات والبقع الداكنة

لتقليل فرص ظهور التجاعيد المبكرة

وللحفاظ على ترطيب البشرة وتوازنها

هذا الصن بلوك الطبيعي مش بس بيحمي بشرتك من أشعة الشمس، لكنه كمان بيوفر لها ترطيب وعناية، وبيخليكي متأكدة إن اللي بتحطيه على جلدك آمن تمامًا وخالي من المواد الضارة.

زيت اللافندر، زيت شجرة الشاي، زيت النعناع: ممكن يستخدموا لتهدئة البشرة أو كمضادات للالتهاب، لكن ليس لهم عامل حماية شمسي يُذكر بعض الزيوت الأساسية (خاصة الحمضيات) قد تزيد حساسية البشرة للشمس، لذا يجب توخي الحذر.

الاختبار المسبق: قبل استخدامه على مساحة كبيرة، ضعي كمية صغيرة على جزء صغير من الجلد (خلف الأذن أو على الذراع) للتأكد من عدم وجود حساسية أو تهيج.

إعادة التطبيق المتكرر: يجب إعادة تطبيق الواقي الشمسي المنزلي كل ساعة إلى ساعتين على الأقل، أو بعد السباحة أو التعرق الشديد، لأنه ليس مقاومًا للماء بنفس فعالية المنتجات التجارية