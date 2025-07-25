الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ مشروب المتة أحد أنواع شاي الأعشاب التقليدية، ويتميز بشعبية واسعة في أمريكا الجنوبية، ويتم تحضيره من خلال نقع أوراق نبات المتة المجففة في الماء الساخن، ويمكن تناوله إما بارداً أو ساخناً، ويحتوي هذا المشروب على الكافيين، مما يجعله مشابهاً للشاي الأسود والأخضر من حيث تأثيره في تعزيز التركيز.

دراسة تكشف عن اسم "شاي" شهير يزيد من خطر الإصابة ب 3 أنواع من السرطان

كشفت دراسة حديثة أن تناول المتة، وهو شاي عشبي يُحضَّر من أوراق وأغصان نبات البهشية الباراغوانية (Ilex paraguariensis)، قد يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان، إذ يحظى هذا المشروب بشعبية في كل من أمريكا الجنوبية وسوريا ولبنان وبعض مناطق الأردن، وأوضح الخبراء أن العديد من الدراسات الوبائية أشارت إلى وجود علاقة بين شرب المتة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، والحنجرة، وتجويف الفم.

ومن جهتها، قالت ماريان ستيرن، أستاذة مشاركة في جامعة جنوب كاليفورنيا: “لقد تمكّنا الآن من التمييز بين تأثير المتة نفسه وتأثير درجة حرارة المشروب، واكتشفنا أن العلاقة الملحوظة بين شرب المتة والإصابة بسرطان المريء تبدو مرتبطة باستهلاك المتة في درجات حرارة مرتفعة جداً”.

السرطان والمتة

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من مشروب المتة على مدى فترة طويلة، يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم، والحلق، والرئتين، وترتبط زيادة الخطورة باستهلاك ما يعادل لتر إلى لترين يومياً، أي حوالي 4 إلى 8 أكواب، كما تزداد احتمالات الإصابة لدى المدخنين أو الذين يستهلكون المشروبات الكحولية بانتظام.

آثار جانبية للكافيين الموجود في مشروب المتة