الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الإمساك، نتيجة تغيّر في النظام الغذائي أو تناول بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الإصابة به، ويُعد السبب الأكثر شيوعًا هو عدم شرب كميات كافية من الماء والسوائل على مدار اليوم، ومع ذلك، يفضل الكثيرون تجنّب استخدام الملينات الصناعية ويلجأون إلى وصفات طبيعية، لذا سنقدم في السطور التالية وصفة سحرية لعلاج الإمساك في المنزل خلال نصف ساعة فقط، دون الحاجة إلى مكونات معقدة أو مكونات قد تسبب أي ضرر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «Mirror».

«خليك جنب الحمام».. خلطة سحرية لعلاج الإمساك بمكونات طبيعية بعد 30 دقيقة فقط

في البداية، قومي بتقشير برتقالة وتقطيعها إلى فصوص.

أحضري وعاءً عميقًا، وأضيفي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل الأبيض.

ضعي فصوص البرتقال في الخليط، ثم رشي القرفة فوق البرتقال.

اتركي الخليط لمدة خمس دقائق، ثم تناولي فصوص البرتقال المغطاة بالخليط.

انتظري نصف ساعة، وستشعرين بالنتيجة سريعًا، إذ من المتوقع أن ترغبي في دخول الحمام خلال 15 دقيقة فقط.

علاجات طبيعية للتخلص من الإمساك