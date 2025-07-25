الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الإمساك، نتيجة تغيّر في النظام الغذائي أو تناول بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الإصابة به، ويُعد السبب الأكثر شيوعًا هو عدم شرب كميات كافية من الماء والسوائل على مدار اليوم، ومع ذلك، يفضل الكثيرون تجنّب استخدام الملينات الصناعية ويلجأون إلى وصفات طبيعية، لذا سنقدم في السطور التالية وصفة سحرية لعلاج الإمساك في المنزل خلال نصف ساعة فقط، دون الحاجة إلى مكونات معقدة أو مكونات قد تسبب أي ضرر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «Mirror».
«خليك جنب الحمام».. خلطة سحرية لعلاج الإمساك بمكونات طبيعية بعد 30 دقيقة فقط
- في البداية، قومي بتقشير برتقالة وتقطيعها إلى فصوص.
- أحضري وعاءً عميقًا، وأضيفي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل الأبيض.
- ضعي فصوص البرتقال في الخليط، ثم رشي القرفة فوق البرتقال.
- اتركي الخليط لمدة خمس دقائق، ثم تناولي فصوص البرتقال المغطاة بالخليط.
- انتظري نصف ساعة، وستشعرين بالنتيجة سريعًا، إذ من المتوقع أن ترغبي في دخول الحمام خلال 15 دقيقة فقط.
علاجات طبيعية للتخلص من الإمساك
- عصير الليمون: يساعد على تنشيط حركة الأمعاء، وذلك من خلال تناول كوب من الماء الممزوج بعصير نصف ليمونة قبل النوم وعند الاستيقاظ.
- زيت الزيتون: يُمكن تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون صباحًا على الريق، فهو يساعد على التخلّص من الإمساك بفعالية.
- الزنجبيل: يُعد من أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة في العديد من المطابخ، ويساهم في علاج الإمساك بفضل قدرته على تقليل الضغط على الأمعاء السفلية، كما يساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة مثل التقلصات، الانتفاخ، والغثيان.
- التفاح والكمثرى: يحتويان على نسب عالية من الألياف، والفركتوز، والسوربيتول، ما يجعلهما من الفواكه المفيدة في تسهيل حركة الأمعاء، كما أنهما غنيان بمحتوى الماء، مما يدعم عملية الهضم ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك.