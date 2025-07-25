الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد مزيج زيت الزيتون والليمون من أكثر التركيبات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في دعم الصحة العامة وتعزيز النشاط الحيوي للجسم، خاصة عند تناولهما على الريق.

"مشروب بسيط بمفعول خارق!".. جرب معلقة زيت زيتون مع ليمون على الريق وهتشوف الفرق في وزنك وصحتك

فهذا الثنائي الذهبي يجمع بين خصائص زيت الزيتون الغني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وبين الليمون الحمضي الغني بالفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين C، ما يجعلهما علاجًا طبيعيًا للعديد من المشكلات الصحية… بل وأسلوبًا وقائيًا يحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

أبرز الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون والليمون صباحًا:

1. دعم خسارة الوزن بشكل طبيعي

رغم أن زيت الزيتون مصدر للدهون، إلا أنه يحتوي على دهون غير مشبعة تساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في تناول السكريات.

أما الليمون، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان التي تملأ المعدة وتُبطئ من عملية الهضم، مما يحدّ من الشهية. كما أنه يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وهي نقطة هامة في برامج إنقاص الوزن.

2. تقليل الالتهابات وآلام المفاصل

زيت الزيتون يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل الأوليكانثال، التي تساهم في تخفيف الآلام الناتجة عن الالتهابات المزمنة، مثل آلام الظهر والمفاصل.

إضافة الليمون للمزيج يعزز هذا التأثير، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة وتحارب الالتهابات من الداخل.

3. الوقاية من السرطان

يتمتع كل من زيت الزيتون والليمون بخصائص مضادة للأورام:

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

الليمون يحتوي على فيتامين C ومركبات “الفلافونويد”، والتي تساعد على إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومقاومة التلف الخلوي.

كيف تتناول المزيج بطريقة صحيحة؟

امزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج.

تناول المزيج صباحًا على معدة فارغة.

انتظر 15 إلى 30 دقيقة قبل الإفطار.

يفضل الاستمرار لمدة أسبوعين على الأقل لملاحظة التحسّن، مع اتباع نظام غذائي متوازن.

تنبيه مهم:

رغم فوائدهما الكثيرة، إلا أن تناول هذا المزيج لا يُناسب كل الحالات، خاصة لمن يعانون من: