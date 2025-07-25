الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد التهاب الشعب الهوائية من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي، وتُسبب أعراضًا مزعجة مثل السعال المستمر، ضيق التنفس، ألم الصدر، الحمى، وحكة الحلق.

ورغم أن الأدوية والمضادات الحيوية تبقى الخيار الأساسي للعلاج في الحالات المتقدمة، إلا أن بعض الأعشاب الطبيعية يمكن أن تساهم في تخفيف الأعراض وتوسعة الشعب الهوائية، لكنها لا تُعد بديلًا عن العلاج الطبي.

"بتنهج بسرعة؟ بتحس بكتمة أو صعوبة في التنفس؟".. أعشاب طبيعية سحرية توسّع الشعب الهوائية وتطرد

إليك أبرز الأعشاب التي أظهرت فاعلية في دعم صحة الجهاز التنفسي وتخفيف حدة الأعراض:

1. الكركم

يحتوي على مادة الكركومين التي تملك خصائص مضادة للالتهاب.

يساعد في تقليل احتقان الشعب الهوائية.

يُنصح بتناوله مع الحليب الدافئ مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

2. النعناع

يهدئ الحلق، ويُذيب البلغم، ويساعد على تحسين التنفس.

يمكن شرب شاي النعناع أو استنشاق بخار زيت النعناع للحصول على تأثير أسرع.

3. الزنجبيل

مضاد طبيعي للالتهابات، يساعد على فتح الممرات الهوائية.

يُستخدم عن طريق نقع شرائح الزنجبيل في ماء ساخن ثم شربه دافئًا.

4. الزعتر

فعّال في تهدئة السعال وفتح الشعب الهوائية.

يتم نقعه في ماء مغلي وشربه مثل الشاي.

5. أوراق الجوافة

تُعد من أقوى الأعشاب في علاج التهاب الرئة وتوسيع القصبات الهوائية.

يمكن غليها وشرب الماء الناتج، أو تناولها كمكمل عشبي تحت إشراف مختص.

تمارين تنفس لتوسعة الشعب الهوائية

إلى جانب الأعشاب، يمكن لبعض التمارين البسيطة أن تُحسن من كفاءة الرئتين وتخفف من أعراض ضيق التنفس:

التنفس الحجابي (البطني)

ضع يدك على بطنك.

خذ شهيقًا ببطء من أنفك حتى تشعر بارتفاع البطن.

ازفر الهواء من فمك ببطء.

كرر التمرين مع محاولة زيادة عمق التنفس تدريجيًا.

تمارين بدنية مفيدة:

المشي المنتظم

اليوغا وتمارين الاسترخاء

ركوب الدراجة أو التجديف

استخدام أوزان خفيفة لتقوية عضلات الجسم

الهدف من هذه التمارين هو تحسين كفاءة الرئتين ودعم عضلة الحجاب الحاجز.

متى تحتاج الأدوية؟

رغم فاعلية الأعشاب والتمارين في التخفيف من الأعراض، يجب التذكير بأن:

بعض الحالات تتطلب تدخلًا طبيًا مباشرًا.

لا يجب الاعتماد فقط على الأعشاب خاصةً مع وجود عدوى بكتيرية أو أعراض شديدة.

قد يصف الطبيب: