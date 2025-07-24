الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثيرون يتعاملون مع اللب الأبيض على أنه مجرد كيس تسالي يُستهلك في أوقات التسلية أو أثناء مشاهدة فيلم، لكن الحقيقة أن هذا الكنز الصغير يخفي وراءه فوائد صحية مذهلة قد لا تخطر على بالك فهل كنت تتوقع أن ما تتناوله على سبيل التسلية فقط يمكن أن يدعم صحتك ويحمي جسمك من أمراض عديدة تعال نكتشف معًا.

"ده طلع كنز واحنا ما كناش نعرف!".. اللب الأبيض مش بس تسالي.. فوائده الصحية هتخليك تعيد تفكيرك!!

اللب الأبيض، أو بذور القرع، يحتوي على تركيبة غذائية متكاملة، إذ يُعد مصدرًا ممتازًا للمعادن المهمة مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد، كما يحتوي على البروتينات الصحية والدهون غير المشبعة هذه المكونات مجتمعة تساهم في دعم الجهاز المناعي وتحسين الحالة العامة للجسم.

فوائد مذهلة لصحة القلب

تناول اللب الأبيض بانتظام قد يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميغا 3 كما يُسهم في ضبط ضغط الدم ويقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في اللب الأبيض تلعب دورًا فعالًا في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مفيد للرجال وصحة البروستاتا

من الفوائد التي قد لا يعلمها الكثيرون أن اللب الأبيض يحتوي على مركبات طبيعية تساهم في دعم صحة البروستاتا وتقليل الالتهابات المصاحبة لها، مما يجعله غذاء مفيدًا بشكل خاص للرجال، خاصة بعد سن الأربعين.

دعم النوم والمزاج

يحتوي اللب الأبيض على نسبة من التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، الذي بدوره يتحول إلى الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن النوم الجيد لذا، فإن تناوله مساءً قد يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.