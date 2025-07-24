«ضاع عمرك حارم نفسك علشان الرجيم».. وصفة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش كنز رباني لم يخطر على البال!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل سعي الكثيرين للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، ظهرت وصفات طبيعية متعددة تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ومن أبرز هذه الوصفات، خلطة الفازلين التي يتم استخدامها موضعيًا لتحفيز تفتيت الدهون وتحسين مظهر الجسم، فالفازلين بتركيبته الهلامية يعمل كحامل فعّال للمكونات الأخرى مثل النعناع والزنجبيل، ما يجعله خيارًا شائعًا في وصفات التخسيس الموضعية.

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للحصول على نتائج فعالة، يمكن تحضير هذه الوصفة بخلط كمية من الفازلين مع أوراق النعناع الطازج بعد هرسها جيدًا.

يتم دهن الخليط على منطقة البطن أو الأرداف، وتُدلك المنطقة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق لتعزيز الامتصاص.

بعد ذلك تُلف المنطقة بورق نايلون شفاف وتُترك لمدة ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الفازلين مع الزنجبيل

بديل آخر فعال هو وصفة الزنجبيل والفازلين. يتم تسخين القليل من زيت الزيتون، ثم يُضاف إليه الزنجبيل المبشور وأوراق النعناع، ويُترك المزيج حتى الغليان، وبعد أن يبرد الخليط قليلًا، يُضاف إليه الفازلين ويُقلب جيدًا، وتستخدم الخلطة بنفس طريقة الوصفة السابقة، وتُكرر يوميًا مع ممارسة نشاط بدني خفيف لنتائج أسرع.

خلاصة نهائية

صحيح أن هذه الوصفات لا تغني عن التغذية السليمة أو التمارين، لكنها تمثل وسيلة مساعدة طبيعية لتحسين مظهر الجسم، خاصة مع المواظبة والاستخدام الصحيح.