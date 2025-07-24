الرياض - كتبت رنا صلاح - تشعر الكثير من النساء بأن شعرهن لا ينمو بالشكل المطلوب رغم العناية به لكن الحقيقة أن بعض العادات اليومية قد تؤثر سلبا على صحة الشعر ونموه ولذا من المهم الالتزام ببعض الإرشادات التي تساعد على تعزيز نمو الشعر بطريقة طبيعية دون اللجوء لمنتجات كيميائية أو حلول معقدة

خلي بالك من شعرك.. نصائح بسيطة تسرّع نمو الشعر وتحافظ على صحته

يساهم تدليك فروة الرأس بشكل يومي في تحفيز الدورة الدموية وتنشيط بصيلات الشعر مما ينعكس إيجابا على معدل نمو الشعر وقوته

قومي بتخصيص من دقيقتين إلى ثلاث دقائق يوميا لتدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك

استخدمي زيت طبيعي مثل زيت جوز الهند أو زيت الخروع للحصول على نتائج أفضل

ابدئي من مقدمة الرأس واتجهي للخلف بحركات دائرية خفيفة

اغسلي شعرك بالماء البارد

يساعد الماء البارد على غلق طبقة الجلد الخارجية للشعر مما يقلل من التكسر ويمنح الشعر مظهرا صحيا ولامعا

اختتمي كل مرة تغسلين فيها شعرك باستخدام ماء بارد للشطف النهائي

تجنبي الماء الساخن لأنه يضعف الشعرة ويزيد من الهيشان

استخدمي هذا الأسلوب بانتظام وستلاحظين الفرق بمرور الوقت

اختاري المشط المناسب لطبيعة شعرك

التمشيط الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وتكسره لذا من المهم استخدام الأدوات المناسبة

استخدمي مشطا واسع الأسنان خاصة عند تمشيط الشعر المبلل

ابدئي بتمشيط الأطراف ثم انتقلي نحو الجذور

تجنبي شد الشعر بقوة أو تمشيطه بشكل عنيف

غيري وضعية رأسك يوميا

من العادات البسيطة التي تعزز من نمو الشعر هي تغيير وضعية الرأس لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس

قومي بقلب رأسك للأمام لعدة دقائق يوميا أثناء الجلوس

مارسي هذه العادة بانتظام لدعم نمو الشعر طبيعيا

يمكن ممارسة بعض تمارين الاسترخاء في نفس الوقت

اهتمي بشرب الماء والتغذية المتوازنة

يؤثر النظام الغذائي والماء بشكل مباشر على صحة الشعر وقوة بصيلاته لذا من الضروري الانتباه إلى الترطيب والتغذية

اشربي من سبع إلى ثماني أكواب من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم والشعر

أدخلي البيض والمكسرات والبقوليات في وجباتك اليومية

تناولي أطعمة غنية بالبروتين مثل العدس واللوز والزبادي

تجنبي تسريحات الشعر المشدودة

بعض التسريحات تؤدي إلى ضعف الجذور وسقوط الشعر لذا من الأفضل اختيار تسريحات مريحة

تجنبي ذيل الحصان المشدود والكعكة الضيقة لأنها تضعف بصيلات الشعر

اختاري تسريحات ناعمة لا تسبب توترا لفروة الرأس

قومي بتغيير التسريحة يوميا لتجنب الضغط المستمر على نفس المنطقة

نامي على وسادة ناعمة وحريرية

نوع القماش الذي تضعين عليه رأسك ليلا قد يؤثر على صحة شعرك لذا يفضل استخدام خامات تقلل الاحتكاك

اختاري وسادة بغطاء من الساتان أو الحرير لتقليل تكسر الشعر

تجنبي القطن لأنه يسبب احتكاكا زائدا أثناء النوم

اربطي شعرك بشكل فضفاض قبل النوم لتقليل التوتر على البصيلات

ضعي الزيوت الطبيعية بشكل معتدل

الزيوت الطبيعية تساهم في تغذية الشعر وتحفيز نموه لكن استخدامها المفرط قد يؤدي إلى انسداد المسام

استخدمي بضع قطرات فقط من زيت جوز الهند أو زيت إكليل الجبل أو زيت الخروع

دلكي بها فروة الرأس يوميا لتحفيز النمو وتقوية البصيلات

اغسلي شعرك بانتظام لمنع تراكم الزيوت