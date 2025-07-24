الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد العناية بالبشرة رفاهية… بل هي خطوة أساسية لكل امرأة تحلم ببشرة ناعمة، نقيّة، ومشرقة دون الحاجة لمنتجات باهظة أو جلسات كوافير متكررة.

"الوصفة اللي خلت بنات كتير تستغنى عن إزالة الشعر بالصالون!".. ماسك طبيعي يشيل الشعر والرؤوس

واليوم، نقدم لكِ وصفة طبيعية فعّالة بمكونات بسيطة تمنحكِ نتائج مذهلة من أول استخدام، وتُشبه إلى حد كبير العناية الاحترافية في مراكز التجميل!

ماسك الشاي الأخضر والجيلاتين – تنظيف عميق + إزالة شعر صغير

هذا الماسك يعمل كمقشر طبيعي ومزيل للرؤوس السوداء والشعر الخفيف، ليمنحكِ وجهًا مشرقًا ومصقولًا.

المكونات:

كيس شاي أخضر أو ملعقة صغيرة من أوراق الشاي

3 ملاعق صغيرة من الجيلاتين غير المحلّى

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير:

انقعي الشاي الأخضر في الماء المغلي 3–5 دقائق ثم صفيه.

أضيفي الجيلاتين إلى الشاي الدافئ وحرّكي حتى يذوب تمامًا.

إذا أصبح كثيفًا، أضيفي قطرات ماء ساخن حتى تحصلي على قوام مناسب للفرد.

طريقة الاستخدام:

نظفي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.

باستخدام فرشاة ناعمة، وزّعي المزيج على الوجه أو المناطق المستهدفة (الأنف، الذقن، الجبهة).

اتركيه حتى يجف تمامًا ويشد البشرة (حوالي 20 دقيقة).

انزعيه بلطف من الأسفل إلى الأعلى.

النتيجة الفورية:

إزالة الرؤوس السوداء والشعر الصغير

تنظيف عميق للمسام

ملمس ناعم كالحرير وتوحيد في لون البشرة

ماسك ترطيب وتفتيح – لمسة نهائية مشرقة

بعد التنظيف، دلّلي بشرتك بماسك مغذٍّ يمنحكِ إشراقة فورية وترطيبًا يدوم.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة نشا

1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

(اختياري) نصف ملعقة صغيرة سكر ناعم لتقشير خفيف

طريقة التحضير:

سخّني الحليب مع النشا على نار هادئة حتى يتكاثف.

اتركيه ليبرد قليلًا، ثم أضيفي زيت اللوز والسكر إن رغبتِ.

وزّعيه على الوجه واتركيه 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر.

خلاصة الجمال الطبيعي:

مع هذه الخطوتين، ستحصلين على:

بشرة ناعمة ومنتعشة

لون موحّد وملمس مخملي

إشراقة طبيعية بدون مكياج