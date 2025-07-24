الرياض - كتبت رنا صلاح - يظن كثير من الناس أن الحصول على البروتين يقتصر فقط على اللحوم أو البيض أو المكملات الغذائية لكن هناك العديد من الأطعمة غير المتوقعة التي تحتوي على كميات جيدة من البروتين وتساعد على تنويع النظام الغذائي بشكل صحي هذه الأطعمة تقدم فوائد غذائية متعددة وتمثل بدائل ممتازة للمصادر التقليدية

مش هتصدق.. أطعمة غنية بالبروتين ومحدش بيتوقعها

يعد السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم ويحتوي على كمية لا بأس بها من البروتين خاصة بعد الطهي

كوب واحد من السبانخ المطبوخة يحتوي على ستة جرامات من البروتين

يعد بديل نباتي مفيد لمن لا يتناولون اللحوم

يمنح الجسم الطاقة ويشعر بالشبع

اللبن الرائب

اللبن الرائب ليس مجرد منتج ألبان بل هو مصدر غني بالبروتين ويحتوي على أنواع متعددة من البروبيوتيك التي تعزز صحة الجهاز الهضمي

كوب واحد يحتوي على عشرة جرامات من البروتين

يمكن استخدامه في العصائر أو الصلصات أو كوجبة خفيفة

يساعد على تعزيز المناعة وتحسين الهضم

البازلاء

تتميز البازلاء بكونها من البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وهي خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا

كوب واحد يحتوي على ثمانية جرامات من البروتين

تدخل في العديد من الوصفات مثل الشوربات واليخنات

تساهم في الشعور بالامتلاء وتوازن النظام الغذائي

الجوافة

تعد الجوافة من الفواكه المفاجئة في محتواها من البروتين وهي من الخيارات الصحية التي تضيف نكهة وفائدة غذائية إلى النظام اليومي

كوب واحد من الجوافة يحتوي على أكثر من أربعة جرامات من البروتين

تتفوق على العديد من الفواكه الأخرى في هذا العنصر الغذائي

تحتوي أيضا على مضادات أكسدة وألياف طبيعية

العدس الأصفر

يعد العدس الأصفر من أكثر البقوليات الغنية بالبروتين النباتي ويمكن إضافته بسهولة إلى الأطباق اليومية