الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم تتزايد فيه ضغوط الحياة وتتسارع وتيرتها، يعاني كثيرون من النسيان وتراجع التركيز الذهني، مما يؤثر سلبًا على الأداء اليومي سواء في العمل أو الدراسة، ومن هنا، ظهرت أهمية العودة إلى الحلول الطبيعية، وأبرزها عشبة إكليل الجبل أو ما يعرف بالروز ماري، والتي أثبتت فعاليتها في دعم وظائف الدماغ والذاكرة بشكل ملحوظ

«كوب واحد منه هيخلي الذاكرة ناار».. عشبة واحدة تقضي على النسيان والزهايمر وتنشط الذاكرة وتساعد على التركيز

يمكنك الاستفادة من هذه العشبة الرائعة بأكثر من طريقة، حسب ما يناسب أسلوب حياتك:

شاي إكليل الجبل

غلي القليل من أوراق العشبة في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم تصفيته وشربه دافئًا، ويفضل الانتظام عليه يوميًا

الزيت العطري

يمكن استنشاقه من خلال موزع الروائح أو استخدامه للتدليك بعد تخفيفه بزيت ناقل

توابل للطعام

يُضاف مطحون الروز ماري إلى المأكولات للحصول على نكهة مميزة وفوائد ذهنية متزايدة

الفوائد العقلية والصحية للعشبة

تتميز إكليل الجبل بتركيبة فريدة من المركبات الطبيعية التي تعزز صحة الدماغ، وأهمها: