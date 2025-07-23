أحيانًا نمر بجوار كنوز حقيقية دون أن ندرك قيمتها، ومع وصفة الفازلين والملح! مكونين بسيطين موجودين في كل بيت، لكن تأثيرهم؟ فوق الخيال! وعن تجربة شخصية، “صيدلي ابن حلال قالي عليها”، ومن وقتها وهي جزء من روتيني اليومي سواء كنتِ على ترطيب، نعومة، علاج للتشققات، تفتيح طبيعي، أو حتى إزالة الجلد الميت.

“صيدلي ابن حلال قالي عليها!”.. 22 سبباً مذهلاً سيجعلك تستخدم الفازلين والملح كل يوم وليلة.. مش هتستغني عنه خالص!!

من أبرز استخدامات مزيج الفازلين والملح هو تقشير القدمين وتجديد خلايا البشرة يمكن تحضير هذا الخليط بسهولة عن طريق مزج ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من الملح يوضع الخليط على القدمين مع التدليك بلطف لإزالة الجلد الميت، ويمكن تركه لمدة ساعة مع ارتداء الجوارب لزيادة تأثير الترطيب هذا المزيج يساهم بشكل كبير في التخلص من التشققات الجلدية، مما يجعل القدمين ناعمتين وجاهزتين لأي مناسبة.

فوائد أخرى لمزيج الفازلين والملح

لا تقتصر فوائد مزيج الفازلين والملح على تقشير القدمين فقط، بل يمكن استخدامه لترطيب الشفاه والتخلص من التشققات الناتجة عن الطقس البارد كما يمكن لهذا الخليط أن يهدئ البشرة الحساسة ويقلل من الاحمرار والانتفاخ عند استخدامه كقناع مهدئ يمكن أيضا تطبيقه تحت العينين لتقليل الهالات السوداء والتورم، مما يساهم في إضفاء مظهر مشرق ومنتعش على البشرة بشكل عام.