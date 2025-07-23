ما تتكلمش وأنت بتقيس الضغط..7 أخطاء في قياس ضغط الدم قد تؤدي إلى خلل في القراءة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يؤثر ارتفاع ضغط الدم على نحو 1.28 مليار شخص بالغ حول العالم، والمثير للقلق أن 46% منهم لا يعلمون بإصابتهم به، ويُعرف ارتفاع ضغط الدم غالبًا بـ”القاتل الصامت”، وذلك لعدم ظهور أي أعراض واضحة، لكنه من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب، السكتة الدماغية، والفشل الكلوي، لذلك، من المهم قياس ضغط الدم بانتظام للتشخيص والعلاج، حسب ما ذكره تقرير لموقع “تايمز أوف إنديا”.

يرتكب الكثير من الأشخاص أخطاء عند القياس دون قصد تؤثر على نتائج ضغط الدم، وفيما يلي 7 أخطاء شائعة لا بد من تجنبها عند قياس ضغط الدم في المنزل:

استخدام الكفة غير المناسبة

من الأخطاء الشائعة استخدام كفة غير مناسبة لحجم الذراع، ما يؤدي إلى قراءات غير دقيقة، فالكفة الصغيرة قد تزيد القياس من 2 إلى 10 ملم زئبق، كما أن وضعها فوق الملابس بدلاً من الذراع المكشوفة قد يرفع القراءة من 5 إلى 50 نقطة، لذلك، يُنصح بوضع الكفة مباشرة على الجلد، والتأكد من أنها محكمة ومثبتة على الجزء العلوي من الذراع، وليس على المعصم، إلا إذا كنت تستخدم جهاز معصم معتمدًا.

التحدث أو إجراء محادثة أثناء القياس

يمكن أن تؤدي الحركة أو الحديث أثناء القياس إلى رفع ضغط الدم، لذا من الضروري البقاء ساكنًا وصامتًا أثناء نفخ وتفريغ الكفة، إذ قد يضيف الكلام ما بين 10 إلى 15 ملم زئبق إلى القراءة.

عدم إفراغ المثانة قبل قياس ضغط الدم

قد يؤدي امتلاء المثانة أثناء القياس إلى ارتفاع غير دقيق في ضغط الدم، فعندما تمتلئ المثانة، ترسل إشارات إلى الدماغ تشير إلى الحاجة للتبول، مما ينشط الجهاز العصبي الودي، وقد يؤدي ذلك إلى تسارع ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية، ما يتسبب في ارتفاع مؤقت في ضغط الدم بمقدار 10 إلى 15 ملم زئبق.

وضع الذراع بشكل غير صحيح

يُعد وضع الذراع عاملًا مؤثرًا على دقة قراءة ضغط الدم، إذ ينبغي أن يكون الذراع في مستوى القلب، ومسنودًا على سطح مستوٍ، مع توجيه راحة اليد لأعلى، فإذا كان الذراع مرفوعًا جدًا أو منخفضًا عن مستوى القلب، قد يؤدي ذلك إلى رفع أو خفض القراءة، حيث إن الذراع غير المدعومة جيدًا قد تزيد ضغط الدم بنحو 10 ملم زئبق.

وضع الساقين فوق بعضهما

يجلس الكثيرون بوضع ساق فوق الأخرى أثناء القياس، وهذا الوضع يؤثر على دقة القراءة، إذ يضغط على الأوعية الدموية في الفخذ والساق، ما يؤدي إلى زيادة مقاومة تدفق الدم ورفع الضغط، وقد يزيد هذا الوضع من ضغط الدم بمقدار 2 إلى 8 ملم زئبق.

الظهر والقدمين غير مدعومين

الجلوس دون دعم للظهر يشغل عضلات الجذع، مما ينشط الجهاز العصبي الودي، ويرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد يؤدي غياب الدعم إلى زيادة القراءة بمقدار 5 إلى 10 ملم زئبق، وينطبق ذلك أيضًا على القدمين المتدليتين عند الجلوس على كرسي مرتفع، لذا يُنصح بجعل القدمين مسطحتين على الأرض مع دعم كامل للظهر أثناء القياس.

القياس في الوقت الخطأ

قياس ضغط الدم مباشرة بعد تناول الطعام أو شرب الكافيين أو التدخين أو ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة، لذلك يُوصى بعدم القيام بأي من هذه الأنشطة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل إجراء القياس.