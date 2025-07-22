الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني عدد كبير من الأشخاص من تراكم الدهون في مناطق البطن والأرداف، مما يؤثر سلباً على المظهر العام والصحة النفسية والبدنية، ويبحث الكثيرون عن حلول طبيعية وآمنة للتخلص من هذه المشكلة دون الحاجة إلى أدوية أو أنظمة قاسية، في هذا السياق، يبرز مشروب البقدونس المغلي كأحد الحلول الفعالة، التي أثبتت جدارتها في إذابة الدهون العنيدة، لا سيما في منطقة الكرش، خلال مدة قصيرة قد لا تتجاوز أسبوعاً.

«بطنك هتختفي في اسبوع!!»...مشروب البقدونس المغلي لحرق الكرش والأرداف خلال أسبوع واحد فقط!!

يُعد البقدونس من الأعشاب المعروفة بقيمته الغذائية العالية، ويتميز بخصائص مدرّة للبول، ومطهّرة للجسم، ومضادة للالتهاب، مما يجعله عنصراً فعالاً في برامج التخلص من الدهون المتراكمة، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تنظيف الجسم من السموم وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

طريقة تحضير مشروب البقدونس لحرق الدهون

لتحضير هذا المشروب الطبيعي في المنزل بسهولة، اتبع الخطوات التالية:

غلي الماء: ضع كوباً من الماء (ما يعادل 250 مل) في قدر صغير واتركه حتى يغلي.

تحضير البقدونس الطازج: اغسل ربع كوب من البقدونس الطازج جيداً، ثم فرمه بشكل ناعم (حوالي 15 جراماً).

البديل المجفف: يمكن استخدام ملعقتين كبيرتين من البقدونس المجفف (ما يعادل 1 جرام).

نقع البقدونس: ضع البقدونس في كوب، وصب فوقه الماء المغلي، واتركه من 5 إلى 10 دقائق.

التصفية والتناول: بعد ذلك، قم بتصفية المشروب وتناوله دافئاً.

كيفية الاستخدام والنتائج المتوقعة

يُنصح بشرب كوب من مشروب البقدونس المغلي مرة واحدة يومياً، ويفضل أن يكون في الصباح على معدة فارغة.

تظهر النتائج الأولية من اليوم الثالث، وتزداد وضوحاً مع نهاية الأسبوع الأول، خاصة عند الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة بعض التمارين الخفيفة.

تحذيرات مهمة

يجب استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام هذا المشروب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو يتناولون أدوية مدرة للبول، لأن البقدونس قد يؤثر على توازن السوائل في الجسم.