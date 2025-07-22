عشان متقولش معرفش.. احذر تناول الشاي بالحليب على الريق!!| كوارث لن تصدقها 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشاي بالحليب من أكثر المشروبات انتشارًا وشعبية، لما يتمتع به من مذاق يجمع بين نكهة الشاي القوية ونعومة الحليب الغني، إلا أن تناوله صباحًا على معدة فارغة قد لا يكون الخيار الأمثل لصحتك، وفق ما أوضحه خبير في التغذية العلاجية.

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وفي هذا السياق، كشف الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في الحماية من الأمراض المزمنة، بينما يوفر الحليب عناصر مهمة مثل البروتين والكالسيوم لكن المفاجأة أن الجمع بينهما قد يؤدي إلى تأثيرات صحية سلبية عند الإفراط في تناوله، خاصة في الصباح الباكر.

وأشار صلاح إلى أن البروتين الزائد الموجود في الحليب قد يشكل عبئا على الكلى، خصوصًا لدى من يعانون من مشاكل مزمنة في وظائفها وكما نبه إلى تفاعل مركبات الأوكسالات في الشاي مع الكالسيوم في الحليب، ما قد يرفع احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

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