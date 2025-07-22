الرياض - كتبت رنا صلاح - تجربة شخصية ملهمة كشف أحد الأشخاص عن وسيلة بسيطة لكنها فعالة سحرية مكنته من خسارة وزنه والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم حيث كان وزنه 94 كيلو ويعاني من انتفاخات ومشاكل في القولون لكنه نجح في الوصول إلى وزن 80 كيلو فقط من خلال خطوة واحدة

لتخليصك من الكرش المُزعج وتحقيق فقدان وزن يصل إلى 14 كيلوغرام، استعد للتغير الكامل في حياتك

أوضح أن السر في التغيير كان التوقف الكامل عن تناول الخبز مشيرًا إلى أنه في الأسبوع الأول من التجربة شعر بمعاناة كبيرة حيث كانت المعدة معتادة على الخبز بشكل يومي لكنه استمر في قراره وبدأ يأكل كل وجباته بالملعقة دون خبز حتى اعتاد جسمه ومعدته على الوضع الجديد ولم يعد يتناول الخبز نهائيًا منذ سنتين

التغيير يبدأ بالقرار

وأكد أن التغيير ليس مستحيلًا بل يبدأ من اتخاذ القرار بصدق ومن الرغبة في تحسين الصحة النفسية والجسدية ولفت إلى أن الامتناع عن الخبز ساعده على الشعور بخفة الحركة وزيادة اللياقة كما ساعده في التخلص من الكسل والانتفاخ والضغط النفسي الناتج عن مشاكل القولون والوزن الزائد

نصيحة للراغبين في إنقاص الوزن

وجه نصيحة لكل من يعاني من زيادة الوزن أن يبدأ بالتخلص من العادات السيئة المرتبطة بالأكل مثل الخبز المفرط والوجبات السريعة والمقليات وأن يتجه لتناول الطعام الطبيعي بكميات معتدلة ومضبوطة مع شرب كمية كافية من الماء يوميًا وممارسة المشي أو أي نشاط بدني بسيط يساعد على تحفيز الجسم للتخلص من الدهون وتحسين الحالة العامة