الرياض - كتبت رنا صلاح - يمتاز بلونه الأخضر الزاهي وشكله الشبيه بالكبسة ويُستخدم بكثرة في إعداد أطباق متنوعة سواء كان طازجًا أو مطهيًا

كما يُعتبر جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي لما يحتويه من فوائد غذائية مذهلة

معجزة مهداة من الله تغنيـك عن جميع الادوية.. بذور الفلفل الاخضر حل سحري جبار لفقدان الوزن بدون ريجيم هتخس 10

يُستخدم الفلفل الأخضر في السلطات والمشاوي والحساء ويمنح الأطباق نكهة مميزة ولونًا جذابًا

بالإضافة إلى نكهته الفريدة فإنه يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تعزز المناعة وتحسن الصحة العامة

وصفة بذور الفلفل الأخضر للتنحيف

معجزة مهداة من الله تغنيـك

تُستخدم بذور الفلفل الأخضر في وصفة منزلية فعالة تساهم في خسارة الوزن بطريقة طبيعية

وتعتمد على مكونات بسيطة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل

المكونات المطلوبة

ملعقة صغيرة من بذور الكمون

ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر

كوب واحد من الماء

طريقة التحضير

يتم سحق بذور الكمون والفلفل الأخضر حتى تتحول إلى مسحوق ناعم

توضع البذور المطحونة في قدر ويُضاف الماء

يُسخن الخليط على نار متوسطة حتى الغليان ثم يُترك لمدة خمس إلى عشر دقائق على نار هادئة

بعد الغلي يُرفع عن النار ويُترك حتى يبرد ثم يُصفى جيدًا

يُشرب كوب من هذا المشروب مرتين يوميًا صباحًا ومساءً

فوائد بذور الفلفل الأخضر لخسارة الوزن

تساعد بذور الفلفل الأخضر على تسريع عملية الأيض بسبب احتوائها على مادة الكابسيسين

كما تعمل على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تقليل كميات الطعام

تزيد من حرارة الجسم قليلًا وهو ما يساعد في حرق الدهون بشكل طبيعي

وتحسن من أداء الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخات والمشاكل الهضمية