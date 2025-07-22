الرياض - كتبت رنا صلاح - الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا خصوصًا في منطقة الأنف والذقن والجبهة، وبتسبب إزعاج لكثير من الشباب والبنات على حد سواء. وعلشان تتخلصي منها بطريقة فعّالة وآمنة، جمعنالك أفضل الطرق الطبيعية والطبية اللي هتساعدك ترجعي نضارة بشرتك تاني من غير تعب أو تكلفة كبيرة.

بشرتك هتنور في يومين..تخلصي من الرؤوس السودة في بيتك وبمكونات طبيعية!

الرؤوس السوداء عبارة عن مسام مسدودة بخلايا الجلد الميتة والدهون، ولما تتعرض للهواء تتأكسد وتتحول للون الأسود.

وبتظهر غالبًا في البشرة الدهنية والمختلطة.

طرق فعالة لإزالة الرؤوس السوداء

1. حمام البخار

فتح المسام هو أول خطوة مهمة.

اعملي بخار لوجهك لمدة 5-10 دقايق، هيطرّي الرؤوس السوداء ويسهّل إزالتها سواء بالإيد أو بالملقط الخاص.

2. ماسك الطين أو الفحم

الماسكات دي بتسحب الدهون والشوائب من المسام، وبتقلل ظهور الرؤوس السوداء تدريجيًا.

استخدميه مرتين في الأسبوع.

3. ماسك العسل والقرفة

العسل مضاد للبكتيريا والقرفة بتساعد على تقشير البشرة.

امزجي معلقة صغيرة من كل نوع وافرديها على المناطق المصابة، وسيبيها 10 دقايق واغسلي وشك بمياه دافية.

4. تقشير البشرة مرتين أسبوعيًا

التقشير اللطيف باستخدام سكر أو مقشر كيميائي زي AHA أو BHA بيساعد في إزالة الجلد الميت وتنظيف المسام.

5. لاصقات إزالة الرؤوس السوداء

ممكن تستخدمي لاصقات الأنف المتوفرة في الصيدليات، بس بلاش تكرريها أكتر من مرة في الأسبوع علشان ما تهيّجي البشرة.

إزاي تحمي بشرتك بعد التنظيف؟

استخدمي تونر قابض للمسام زي ماء الورد أو بندق الساحرة.

رطّبي بشرتك بكريم خفيف وخالي من الزيوت.

اغسلي وشك مرتين يوميًا بالغسول المناسب.

بلاش تلمسي وشك بإيدك كتير.

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