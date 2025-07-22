الرياض - كتبت رنا صلاح - بعيدًا عن الأضواء في كثير من البلدان ينمو نبات الحنظل الذي يُعرف أيضًا بكمثرى البلسم ويستخدم منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مشاكل متعددة أبرزها السكري والوزن الزائد وقد كشفت دراسات حديثة أن هذا النبات يمتلك قدرات مذهلة لم تكن معروفة من قبل

أقوى بمليون مره من ابرة الانسولين عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فورإ خلال دقائق فقط

أجرى فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم أبحاثًا على هذا النبات ووجدوا أن مستخلصاته تحتوي على مركبات فعالة مثل الكوكوربيتان تريتوربينويدس والتي أظهرت نتائج باهرة في تحفيز مستقبلات سكر الدم على سطح الخلايا مما يسهم في تحسين امتصاص الجلوكوز وتقليل مقاومة الأنسولين

الحنظل وتأثيره على الدهون والوزن

عند تجربة هذه المركبات على فئران مختبرية لوحظ انخفاض واضح في مستويات السكر والدهون خاصة في الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون مما يدل على أن الحنظل لا يقتصر دوره على ضبط السكر فحسب بل يلعب دورًا مهمًا في دعم عملية الأيض والتخلص من الدهون المتراكمة

بديل طبيعي آمن للعقاقير الكيميائية

نظرًا للآثار الجانبية التي تصاحب العديد من أدوية السكري والبدانة فإن العلماء ينظرون إلى الحنظل كخيار واعد أكثر أمانًا وفعالية حيث يحتوي على ما يصل إلى سبعين مركبًا نشطًا يمكن أن تساهم في تطوير أدوية طبيعية جديدة تساعد ملايين المرضى حول العالم

أمل جديد لمرضى السكري

هذا النبات الجبار قادر على خفض السكر التراكمي في الدم بسرعة مذهلة تفوق تأثير إبرة الأنسولين ويشكل بارقة أمل لمن يعانون من اضطراب مستويات السكر خاصة أنه متوفر في الطبيعة ويمكن استخدامه بطرق متعددة في العلاج دون مضاعفات تذكر