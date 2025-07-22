الرياض - كتبت رنا صلاح - في خضم العناية اليومية بالبشرة والشعر، غالبا ما تنسى القدم، رغم أنها أول ما يلامس الأرض وآخر ما نحافظ عليه، لكن الحقيقة أن جمال القدمين لا يقل أهمية عن باقي أجزاء الجسم، بل يعكس مدى اهتمام المرأة بنفسها، ولأن القدمين يتعرضان للإجهاد والتشققات بشكل دائم، فأنت بحاجة لحل طبيعي، فعال، وسهل التحضير، يعيد لهما نعومتهما ولونهما الطبيعي في دقائق.

«ما فيش أسهل من كده».. ملعقتان خل وفي يوم واحد هتتخلصي من تشققات الكعبيين وتصبغات القدمين

من المذهل أن الخلطة السحرية لتفتيح وتقشير القدمين تعتمد على مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، وهي:

ملعقتان كبيرتان من الخل سواء الأبيض أو خل التفاح.

ملعقة من عصير الليمون، كيس من البيكنج بودر، ملعقة سكر.

، وبياض بيضة، اخلطي الخل مع الليمون أولا ثم أضيفي البيكنج بودر حتى تتكون فقاعات.

بعدها امزجي السكر حتى يذوب تماما، ثم أضيفي بياض البيضة وقلبي جيدا، ضعي طبقة من الخليط على القدم واتركيها تجف، ثم طبقة ثانية وابدئي بالتقشير بلطف، بعدها اغسليها بماء دافئ.

نتائج مذهلة ونصائح للاستمرار

من أول استخدام ستحصلين على نعومة وترطيب وتفتيح ملحوظ، بالإضافة لرائحة عطرة طبيعية، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحفاظ على النتيجة، أما للركب والكوع، فيستخدم مزيج الخل والليمون وحده لمدة 15 دقيقة مرتين أسبوعيا، وستلاحظين فرقا في اللون والملمس يدوم مع الوقت، أنها وصفات طبيعيه ورائعة وآمنة وذات فوائد كثيرة جدا.