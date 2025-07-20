الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الانتشار السريع للفيروسات والأمراض حول العالم، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، أصبح تعزيز جهاز المناعة من أولويات كل فرد يرغب في حماية صحته ومواجهة هذه التحديات الصحية.

"جدد مناعتك في 3 دقائق!".. عصير سهل وسحري بمكونات طبيعية يقاوم الفيروسات ويقوي جسمك طول السنة!

فجهاز المناعة هو الخط الدفاعي الأول للجسم، حيث يعمل على مقاومة الفيروسات، البكتيريا، والطفيليات، ويمنع الإصابة بالأمراض. وقد أثبتت الدراسات أن تقوية هذا الجهاز الحيوي تعتمد بشكل أساسي على نمط الحياة الصحي، خاصة النظام الغذائي.

إليكِ وصفة عصير طبيعي سحري يدعم جهازك المناعي بمكونات بسيطة من مطبخك:

المكونات:

ثمرة برتقال (غنية بفيتامين C)

ثمرة تفاح أحمر (غنية بمضادات الأكسدة)

جزرتان (مصدر لفيتامين A المهم لصحة الخلايا المناعية)

نصف ملعقة كبيرة كركم (مضاد قوي للالتهابات)

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (يقوي المناعة ويحسن الدورة الدموية)

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود (يعزز امتصاص الكركم)

طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيها جيدًا.

صفي العصير باستخدام مصفاة دقيقة للحصول على قوام ناعم.

يُشرب كوب من هذا العصير مرة واحدة يوميًا، ويفضل على الريق.

نصائح إضافية لتقوية جهاز المناعة:

احرصي على تناول الخضروات والفواكه الطازجة بانتظام.

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا (من 6 إلى 8 أكواب على الأقل).

نامي لمدة 7-8 ساعات يوميًا لتعزيز الاستشفاء الذاتي للجسم.

مارسي الرياضة يوميًا، حتى لو كانت مشي لمدة 30 دقيقة.

قللي من التوتر، فالصحة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في كفاءة الجهاز المناعي.

تذكير مهم:

الوقاية خير من العلاج، وتقوية المناعة ليست خيارًا بل ضرورة في ظل الأوبئة والعدوى المنتشرة.

ابدئي الآن بتحسين نظامك الغذائي، وجرّبي هذا العصير الطبيعي السحري كجزء من روتينك اليومي.