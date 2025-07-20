الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت تجارب علمية حديثة أن عشبة المريمية تلعب دورا فعالا في التحكم بمستويات السكر والكوليسترول في الدم خلال وقت قصير مما يجعلها خيارا طبيعيا مفيدا للعديد من مرضى السكري

عشبة هدية من الله لعباده .. تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ

أجريت دراسة نشرت في دورية علمية متخصصة وشملت 80 مشاركا تناولوا المريمية ولاحظ الباحثون انخفاضا واضحا في سكر الدم الصايم بعد ساعتين فقط من تناولها كما تم تسجيل تحسن في معدلات الكوليسترول لدى المرضى

تجربة ثانية تؤكد النتائج على مدى طويل

في تجربة أخرى استمرت لمدة ثلاثة أشهر ونشرت نتائجها في مجلة الأدوية والعلاجات المتكاملة تم إعطاء المريمية لأربعين شخصا يوميا وأظهرت النتائج انخفاضا في معدل السكر الصايم وكذلك تحسنا في متوسط مستويات السكر في الدم إلى جانب انخفاض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار

مكونات نشطة لها تأثير علاجي فعال

أكد الباحثون أن هذه الفوائد الصحية تعود إلى احتواء المريمية على مركبات نشطة مثل حمض الروزمارينيك والكومفور وحمض الفينول التي تعمل على تقليل الالتهابات وتعزيز استجابة الجسم للأنسولين مما يساعد على تنظيم مستوى السكر والوقاية من مضاعفاته