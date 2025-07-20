الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد البيض من الأطعمة الأساسية والمحبوبة حول العالم، فهو غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تقدم فوائد صحية مذهلة.

ولكن، ورغم هذه القيمة الغذائية العالية، فالإفراط في تناوله قد يتحول من فائدة إلى خطر!

"فوائد غير متوقعة في البيض!".. يقوّي العظام والمخ وبيساعد على الشبع، لكن كتره خطر كبير على

في هذا المقال، نستعرض أبرز فوائد البيض الصحية، ونسلط الضوء على المخاطر المحتملة عند تناوله بكثرة، وفقًا لما نشرته تقارير صحفية مثل صحيفة Times of India.

✅ الفوائد الصحية الرائعة للبيض

1. مصدر قوي للبروتين

يحتوي البيض على بروتين كامل عالي الجودة، يدعم بناء العضلات ويحافظ على الطاقة طوال اليوم.

2. تعزيز صحة العظام والمناعة

يحتوي على فيتامين D، والكالسيوم، والزنك، وهي عناصر مهمة لتقوية العظام والجهاز المناعي.

3. تحسين صحة البشرة والشعر

الفيتامينات والمعادن الموجودة في البيض، مثل البيوتين والسيلينيوم، تساهم في نضارة البشرة وقوة الشعر.

4. دعم صحة الدماغ والذاكرة

البيض غني بمادة الكولين، وهي ضرورية لتطوير الدماغ وتعزيز وظائف الذاكرة والتركيز، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

⚠️ متى يصبح البيض ضارًا؟

رغم فوائده، فإن تناول كميات كبيرة من البيض قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة:

1. ارتفاع الكوليسترول

الإفراط في تناول البيض، خاصة الصفار، قد يرفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. مشاكل في الهضم والكبد

تناول البيض بشكل يومي وبكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية أو يساهم في ظهور أعراض الكبد الدهني لدى بعض الأشخاص.

3. الحساسية من البيض

بعض الأشخاص يُعانون من حساسية تجاه البيض، وتظهر عليهم أعراض مثل:

احتقان الأنف

الربو

الغثيان أو القيء

تهيج الجلد

في هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب لتحديد كمية البيض المناسبة أو بدائل غذائية آمنة.

ما هي الكمية الصحية الموصى بها؟

توصي الدراسات بعدم تناول أكثر من 6 بيضات أسبوعيًا.

تناول بيضة واحدة يوميًا يعد خيارًا آمنًا لمعظم الأشخاص، خاصة إذا كانت ضمن نظام غذائي متوازن يحتوي على:

خضروات غنية بالألياف

دهون صحية (مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو)

مصادر كربوهيدرات جيدة (مثل الشوفان أو الحبوب الكاملة)

خلاصة القول

البيض من الأطعمة الكاملة والمغذية، لكن كما هو الحال مع أي طعام، الاعتدال هو السر.

تمتّع بفوائده العديدة من دون أن تُعرّض نفسك للمخاطر الناتجة عن الإفراط.

اجعل البيض جزءًا من وجبة متوازنة واستمع إلى احتياجات جسمك دائمًا.