الرياض - كتبت رنا صلاح - هل سمعتِ يومًا عن زبدة المانجو؟

قد لا تكون مشهورة بقدر الفاكهة نفسها، لكنها تُعد من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر، بفضل قوامها الغني وقيمتها الجمالية العالية.

"هل سمعت عن زبدة المانجو؟".. اكتشف فوائدها السحرية للبشرة والشعر اللي هتخليكي تحبيها من أول

تُستخلص زبدة المانجو من نواة ثمرة المانجو عبر تقنية الضغط البارد، ما يجعلها مليئة بالعناصر المغذية والفيتامينات، وتختلف بطبيعة الحال في الطعم والرائحة عن لبّ المانجو المعروف، لكنها تتفوّق عليه في الفوائد التجميلية.

فوائد زبدة المانجو للبشرة:

1. مكافحة علامات التقدم في السن

زبدة المانجو غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على شد البشرة، تقليل التجاعيد، وتحسين مرونتها. كما تُساهم في توحيد لون البشرة والتقليل من التصبغات والكلف والنمش المرتبطين بالتقدم في العمر.

2. تفتيح البشرة وعلاج حروق الشمس

تعمل زبدة المانجو كملطف ومهدئ للبشرة، فتساعد في تقليل الالتهابات والاحمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة. كما يساهم فيتامين C فيها بتفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة تدريجيًا.

3. ترطيب عميق وفعّال

زبدة المانجو تمنح الجلد نعومة وترطيبًا يدومان لساعات طويلة، ما يجعلها مثالية للبشرة الجافة والمتهيجة.

كما تساهم في التخفيف من أعراض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، بفضل قدرتها على تهدئة الحكة والتقشير.

فوائد زبدة المانجو للشعر:

تحمي الشعر من الحرارة والعوامل البيئية مثل الشمس والرياح

ترطّب الشعر بعمق وتمنحه نعومة ملحوظة

تغذي الشعر بالفيتامينات والمعادن، ما يعزز نموه ويقويه

تقضي على الهيشان، التقصف، وتجعد الشعر

تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتمنع التساقط المستمر

كيف تستخدمين زبدة المانجو؟