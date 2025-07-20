الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن اصبحت فيه الادوية هي الحل الاول لكل مشكلة صحية، ينسى الكثيرون ان الطبيعة ما زالت تحتفظ باسرار علاجية مذهلة، فاضطرابات القولون، التي يعاني منها عدد كبير من الناس، لا تحتاج دائما الى زيارات متكررة للاطباء او ادوية مكلفة، بل يمكن ان تعالج احيانا بوسائل بسيطة وطبيعية اثبتت فعاليتها منذ قرون، من هنا، تظهر بعض الاعشاب مثل السنا والليمون والدردار الاحمر كابطال صامتين في معركة تنظيف القولون واستعادة توازنه، في هذا المقال، نستعرض معا هذه الحلول الطبيعية التي قد تغير مفهومك عن العناية بصحة الجهاز الهضمي.

«حل جبار يغنيكي عن الدكاترة»…. شابة أردنية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق

تعرف عشبة السنا بفعاليتها الكبيرة في تحفيز حركة الامعاء، مما يساعد على التخلص من الفضلات المتراكمة في القولون خلال وقت قصير.

تستخدم منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج الامساك وتليين المعدة، ويمكن تناولها على شكل شاي مع اضافة القرفة او الزنجبيل لتحسين مذاقها، ورغم فوائدها الكبيرة، ينبغي استخدامها بحذر وتحت اشراف مختص لتفادي اي اثار جانبية محتملة مثل الغثيان او التقلصات.

الليمون والدردار الاحمر دعم مزدوج لصحة القولون

الى جانب السنا، يعد مشروب الليمون الدافئ مع العسل والملح وسيلة فعالة وآمنة لتنظيف القولون صباحا على الريق، كما ان عشبة الدردار الاحمر تمتلك خواص مهدئة للمعدة، وتساعد في ضبط قوام البراز سواء في حالات الامساك او الاسهال، شرط شرب كمية وفيرة من الماء معها لتحقيق اقصى فائدة.