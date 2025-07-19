"هتخسر 35 كيلو من وزنك".. عشبة جبارة لحرق الدهون الثلاثية بسرعة الصاروخ| النتائج مذهلة! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الريحان من الأعشاب الطبيعية الشهيرة في الاستخدامات الطبية والغذائية، ويعود ذلك إلى محتواه الغني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات، والمعادن، والألياف، ومضادات الأكسدة لكن مؤخرًا، تصاعدت التساؤلات حول دوره المحتمل في حرق الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب.

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يحتوي الريحان على مركب فعال يعرف باسم الزينويل، وهو المسؤول عن خفض الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل خطر انسداد الشرايين وقد خلصت دراسة نشرت عام 2018 إلى أن استهلاك الريحان ساعد بالفعل في تحسين معدلات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في التمثيل الغذائي، إلا أن هذا التأثير كان مؤقتًا، مما يشير إلى أهمية المواظبة على تناوله لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

فوائد الريحان

الريحان يعتبر عشبًا مقاومًا للسرطان، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية فهذه المركبات تساهم في محاربة الجذور الحرة التي تعد من العوامل الرئيسية في نمو الخلايا السرطانية كما يلعب الريحان دورًا هامًا في ترطيب الجلد، من خلال تحفيز إفراز الزيوت الطبيعية من الغدد الدهنية، وهو ما يقي البشرة من الجفاف والتشققات.

أما في ما يخص مرضى السكري، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن الريحان يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، الأمر الذي يسهم في ضبط مستويات السكر في الدم بطريقة طبيعية وآمنة كما يتمتع الريحان بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يعزز من قدرات الجهاز المناعي في مواجهة العدوى المختلفة.