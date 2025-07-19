الرياض - كتبت رنا صلاح - ماسك الخميرة والزبادي يُعد واحداً من أقوى وأرخص الوصفات التي تمنحك إشراقة صحية وتفتيحًا ملحوظًا من الاستخدام الأول، بالإضافة إلى قدرته الفعالة على محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

"خميرة وزبادي = بشرة بيبي سكين!".. ماسك طبيعي يقضي على التجاعيد ويوحد لون البشرة بسرعة رهيبة!

هذا الماسك يناسب جميع أنواع البشرة، سواء كانت دهنية، جافة، أو مختلطة، وهو آمن تمامًا وخالٍ من المواد الكيميائية.

مكونات ماسك الخميرة والزبادي:

كل ما تحتاجينه:

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية (تغذّي البشرة بعمق).

2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي (لترطيب وتفتيح فوري).

1 ملعقة كبيرة ماء ورد (لتهدئة البشرة وتنظيف المسام).

1 ملعقة كبيرة عسل نحل نقي (مطهر ومرمم طبيعي).

عصرة ليمونة (لتحفيز التفتيح وتقليل التصبغات).

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس.

اغسلي وجهك جيدًا بماء فاتر وجففيه بلطف بمنشفة نظيفة.

باستخدام فرشاة أو أطراف أصابعك، وزعي الماسك على الوجه بالكامل مع تجنب منطقة العين.

اتركي الماسك على البشرة لمدة ساعة كاملة حتى يجف تمامًا ويبدأ في شد الجلد.

بعد ذلك، قومي بتقشير الماسك برفق بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه، وامسحيه بقطنة مبللة بـ ماء الورد لتهدئة المسام وإنعاش البشرة.

لأفضل النتائج: استخدمي هذا الماسك كل مساء قبل النوم، وسوف تلاحظين الفرق خلال أيام قليلة فقط!

فوائد ماسك الخميرة والزبادي للبشرة:

تفتيح فوري وطبيعي للبشرة دون الحاجة لكريمات كيميائية.

مكافحة فعالة للتجاعيد والخطوط الرفيعة.

تنقية البشرة من البثور والرؤوس السوداء.

يعزز نضارة الوجه ويمنحه توهجًا طبيعيًا.

يقلل من البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس أو الإرهاق.

يهدئ التهابات البشرة ويعالج حب الشباب وآثاره.

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