الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الندبات من أكثر المشكلات الجلدية إزعاجًا، إذ تترك أثرًا دائمًا على البشرة نتيجة الجروح أو الحروق أو آثار حب الشباب، وهو ما يدفع الكثيرين، خاصة السيدات، للبحث عن حلول طبيعية وآمنة يمكن تطبيقها في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب أو استخدام كريمات باهظة الثمن.

عطار ابن حلال قالي عليها.. 5 وصفات للتخلص من الندبات بطريقة طبيعية وآمنة بدون طبيب

يمتلك الصبار خصائص علاجية مذهلة في ترطيب البشرة وتعزيز تجدد الخلايا، كما يحفز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على التخفيف من أثر الندبات تدريجيًا.

طريقة الاستخدام:

استخرجي الجل من ورقة صبار طازجة.

ضعي طبقة رقيقة على موضع الندبة واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر، وكرري الخطوة مرتين يوميًا.

2- عصير الليمون:

يُعرف الليمون بقدرته على تفتيح البشرة بفضل احتوائه على فيتامين C، لكنه غير مناسب للبشرة الحساسة.

طريقة الاستخدام:

اغمسي قطعة قطن في عصير ليمون طازج.

ضعيها على الندبة واتركيها لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي الوجه جيدًا وتجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد الاستخدام.

3- زيت جوز الهند:

غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، ويساعد على تهدئة الجلد وتجديده.

طريقة الاستخدام:

سخني ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند قليلًا.

دلكي بها مكان الندبة لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل.

يُكرر يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

4- زيت فيتامين E:

يُعرف بفعاليته في تغذية البشرة وتقليل آثار الندبات.

طريقة الاستخدام:

ضعي بضع قطرات من زيت فيتامين E على الندبة.

دلكي المنطقة برفق، وكرري العملية عدة مرات يوميًا.

يمتاز بخصائصه المهدئة والمجددة لخلايا الجلد.

طريقة الاستخدام:

امزجي 3 قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو جوز الهند.

دلكي به موضع الندبة بلطف واتركيه لعدة ساعات أو طوال الليل.

6- العسل الطبيعي:

العسل من أقدم العلاجات الطبيعية، وله خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.

طريقة الاستخدام: