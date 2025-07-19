الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ القدم، عرف كل من زيت الزيتون ولبان الدكر بخصائصهما الفريدة فى مجال العناية بالبشرة والتجميل الطبيعى، حيث يتمتع كل من زيت الزيتون ولبان الدكر بتركيبة فعالة تساهم فى تغذية الجلد، مكافحة علامات التقدم فى السن، وتحسين مظهر البشرة بشكل واضح، وأيضاً يزداد تأثيرهما عند مزجهما معا، وسوف نعرض فى هذا المقال، أبرز فوائد كل من زيت الزيتون ولبان الدكر، وطريقة إستخدامهما الصحيحة.

«ضاع عمرك وإنت متعرفيهاش!!».. اخلطي زيت الزيتون مع لبان الدكر بالطريقة دي وضعيهم في هذا المكان قبل النوم

يعتبر زيت الزيتون هو من الزيوت الطبيعية الغنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة، والتى هى تلعب دورا هاما فى مقاومة الشيخوخة وحماية الجلد من التلف الناتج عن الشمس والتلوث، حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة بعمق، ويقوى حاجزها الطبيعى بفضل الأحماض الدهنية الأساسية التى يحتويها، كما أنه يساهم فى تهدئة البشرة المتهيجة وعلاج الإلتهابات الطفيفة مثل الإكزيما والإحمرار، ويستخدم أيضا كمزيل لطيف للمكياج دون أن يسبب انسدادا للمسام.

فوائد لبان الدكر للبشرة

لبان الدكر هو كنز طبيعى حيث يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والإلتهابات، وهو يستخدم منذ قرون فى الطب التقليدى، كما يعمل على تنقية البشرة من الشوائب، ويساهم فى علاج حب الشباب، كما يعزز من إنتاج الكولاجين، ما قد يؤدى إلى شد البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن لبان الدكر يساعد فى توحيد لون البشرة وتخفيف البقع الداكنة، مما يمنح الوجه مظهرا نضرا ومشرقا.

•• طريقة تحضير وإستخدام المزيج

للحصول على أفضل النتائج، فإنه ينصح بدمج زيت الزيتون مع لبان الدكر وفق الخطوات التالية: