الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من مشكلة فقدان الوزن، فهي من أصعب المشكلات التي تواجههم، لذلك إذا كنت ترغب في فقدان الوزن وتعزيز عملية الأيض، فهناك مشروب قد يساعد على تحويل الجسم إلى محرك لحرق الدهون، وذلك من خلال تناول ماء الحلبة بالشمر على الريق صباحًا للمساعدة على فقدان الوزن، وفي السطور التالية سنتعرّف على تأثير شرب ماء الحلبة بالشمر صباحًا على وزن الجسم، وفقًا لموقع «Times of India».

هتخس من غير ما تحس.. تناول هذا المشروب «على الريق» يحول جسمك لـ محرك حرق للدهون

يساعد ماء الحلبة بالشمر عند تناوله صباحًا على الريق في إنقاص الوزن، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها:

1- سد الشهية

يساعد شرب ماء الحلبة بالشمر في الصباح على تقليل كميات الطعام المتناولة على مدار اليوم، وذلك لأن هذا المشروب يعمل على سد الشهية بفعالية من خلال ضبط مستويات سكر الدم.

2- تعزيز عملية الأيض

عند تناول ماء الحلبة بالشمر صباحًا، يرتفع معدل حرق الدهون في الجسم، نظرًا لأن هذا المشروب يساهم في تعزيز معدل الأيض وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

3- تنظيف الجسم من السموم

يتمتع ماء الحلبة بالشمر بخصائص مزيلة للسموم، إذ يساهم في تنظيف الجهاز الهضمي والكبد، وهو أمر مهم لإنقاص الوزن.

4- الحفاظ على التوازن الهرموني

يُعدّ توازن هرمونات الجسم شرطًا أساسيًا لإنقاص الوزن، وهو ما تفتقده المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض، إذ تعاني من اضطرابات هرمونية يمكن التخفيف منها من خلال تناول ماء الحلبة بالشمر.

5- تحسين الهضم

بالإضافة إلى ما سبق، يساعد ماء الحلبة بالشمر على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ يساهم هذا المشروب في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، علاوة على فعاليته في منع تراكم الدهون الناتجة عن الطعام غير المهضوم جيدًا في الجسم.