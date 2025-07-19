الرياض - كتبت رنا صلاح - في فصل الصيف، يتسابق الكثيرون لتناول الفاكهة التي تمنحهم شعورًا بالانتعاش وترطيب الجسم، ويأتي البطيخ في مقدمة هذه الفواكه بلا منازع، ولكن ما لا يعرفه البعض أن للبطيخ فوائد صحية تفوق مجرد كونه فاكهة لذيذة، فهو يحتوي على مكونات غذائية تساهم في تحسين الهضم، وتعزيز صحة القلب، والوقاية من بعض الأمراض، وفي هذا المقال سوف نستعرض أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها البطيخ للجهاز الهضمي والقلب، مدعومة بالتوضيح العلمي وأسلوب مبسط ومفهوم.

"ولا كانت تخطر على البال الجن الأزرق!".. فوائد مذهلة للبطيخ في تحسين الهضم وتقوية القلب.. عمرنا

البطيخ غني بنسبة عالية من الماء، حيث يشكل الماء ما يقارب 90% من مكوناته، وهذا يجعله مثاليًا للمساعدة على ترطيب الجسم وتسهيل حركة الأمعاء، كما أن الألياف الموجودة في لبه تسهم في تنشيط الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل الإمساك، وتشمل فوائد البطيخ للهضم:

تعزيز ترطيب الجسم مما يساعد على ليونة البراز وسهولة إخراجه

احتواؤه على ألياف طبيعية تساهم في تحسين حركة الأمعاء

تقليل فرص الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ

تهدئة المعدة والتخفيف من الشعور بالحموضة بعد الوجبات الثقيلة

دور البطيخ في دعم صحة القلب

لا تقتصر فوائد البطيخ على الجهاز الهضمي فقط، بل إن هذه الفاكهة الصيفية تحتوي على مجموعة من العناصر التي تلعب دورًا مهمًا في تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية، وذلك بفضل احتوائه على مركب الليكوبين ومادة السيترولين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، ومن أبرز فوائد البطيخ للقلب:

تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم

خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي

تحسين مرونة الأوعية الدموية وزيادة كفاءتها

الوقاية من الالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض القلب المزمنة

إذا كنت تبحث عن فاكهة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية، فإن البطيخ هو الخيار الأمثل، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة في يوم صيفي حار، بل هو كنز من الفيتامينات والمركبات الطبيعية التي تعزز صحتك من الداخل، وخصوصًا إذا تم تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.