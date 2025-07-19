ملعقة بديلة للكيراتين هتفرد شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد وهيخليه ناعم حرير في ساعة واحدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني كثير من السيدات من الشعر المجعد والجاف مما يدفعهن للبحث عن حلول سريعة وفعالة للحصول على شعر ناعم ولامع وتلجأ بعضهن لاستخدام منتجات جاهزة مرتفعة التكلفة وقد تسبب آثارًا جانبية لكن هناك وصفات طبيعية آمنة ومن أبرزها كيراتين الخميرة

كيراتين الخميرة وعصير الليمون

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات القوية التي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه بسرعة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل

المكونات

حلول طبيعية لفرد الشعر المجعد

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

خمس ملاعق كبيرة من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

ضعي الخميرة والماء الدافئ في وعاء صغير

اخلطي جيدًا حتى تذوب الخميرة بالكامل

اغسلي شعرك واتركيه مبللًا

وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة

اغسلي الشعر بالماء والشامبو

كرري الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج ملموسة

كيراتين الخميرة وزيت الزيتون

وصفة أخرى فعالة باستخدام الخميرة وزيت الزيتون تمنح الشعر نعومة ولمعان طبيعي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

نصف كوب من الماء الدافئ

طريقة التحضير

امزجي الماء الدافئ مع الخميرة جيدًا

أضيفي زيت الزيتون إلى الخليط وقلبي حتى يتجانس

قسمي الشعر إلى خصلات ووزعي الخليط عليها

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة

اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو

فوائد استخدام الخميرة لفرد الشعر

تعزز نعومة الشعر وتقلل من تجعده

تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر

تمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا دون أي ضرر

تعد آمنة للاستخدام المتكرر دون آثار جانبية

النتيجة

الاعتماد على وصفات الخميرة كبديل للكيراتين الكيميائي خيار ممتاز وآمن للحصول على شعر ناعم ومفرود بدون تكلفة عالية أو آثار جانبية