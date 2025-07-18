الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تعانين من الرؤوس السوداء، خصوصًا في منطقة الأنف والذقن؟

تشوه مظهر البشرة وتفقدها نضارتها، والأسوأ أنها نتيجة انسداد المسام وتراكم الشوائب.

“جربيها وحتشكريني”.. أقوى وصفة منزلية للتخلص من البثور السوداء في الأنف بمكونات بسيطة موجودة في مطبخك..

رغم كثرة المنتجات في الأسواق، كثير منها يحتوي على مركّبات قاسية قد تُجهد البشرة الحساسة بدلًا من علاجها.

لكن لا تقلقي…

الحل بسيط، طبيعي، وفعّال — والأهم أنه من قلب الطبيعة!

ماسك الفحم النشط والجيلاتين: تنظيف عميق… برقة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الفحم النشط (متوفر في الصيدليات)

1 ملعقة صغيرة من الجيلاتين غير المحلى

2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن (وليس المغلي)

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري… لكن فعّال في تطهير المسام)

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف، اخلطي الفحم مع الجيلاتين جيدًا.

أضيفي الماء الساخن تدريجيًا وقلّبي حتى يذوب الجيلاتين ويصبح القوام ناعمًا.

أضيفي زيت شجرة الشاي وادمجيه مع الخليط.

اتركي الماسك ليبرد قليلًا، لكن لا تنتظري حتى يتماسك.

بعد تنظيف وجهك وعمل بخار خفيف لفتح المسام، ضعي الماسك على الأنف (أو المناطق المتأثرة) باستخدام فرشاة نظيفة.

اتركيه حتى يجف تمامًا (حوالي 20 دقيقة)، ثم انزعيه بلطف من الأسفل إلى الأعلى.

اغسلي وجهك بماء بارد لإغلاق المسام، ومرّري عليه قطعة قطن مبللة بـ ماء الورد للترطيب والانتعاش.

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