الرياض - كتبت رنا صلاح - الكزبرة من الأعشاب العطرية التي تتميز برائحتها القوية وتستخدم بذورها المجففة في الطهي والطب البديل حيث تحتوي على زيت عطري يستخدم كمنكه طبيعي وتوابل شهيرة تشبه الكمون والكراوية وتضاف إلى العديد من الأطباق لإبراز نكهتها المميزة

موجودة بكل بيت.. عشبة من السماء مهمله معلقة منها تفتت الحصوات وتضبط السكر التراكمي وتنظف الكبد من الدهون

تعتبر الكزبرة من النباتات العشبية الفعالة في تنظيف الجسم من السموم حيث تسهم بشكل كبير في دعم صحة الكبد والكلى والبنكرياس فهي تخلص الكبد من الدهون وتعزز من وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية كما تساهم في الحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية

دور الكزبرة في طرد المعادن الثقيلة

إحدى الفوائد المذهلة للكزبرة هي قدرتها على جذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم مثل الزئبق والرصاص وتعمل على تنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة ما يجعلها خياراً طبيعياً ممتازاً للحفاظ على نقاء الجسم من الداخل ودعمه ضد الأمراض المزمنة

طرق تناول الكزبرة والاستفادة من خصائصها

من أجل الاستفادة من خصائص الكزبرة الفريدة هناك طريقتان بسيطتان يمكن اعتمادهما في المنزل لتعزيز صحة الجسم وتنقية الأعضاء الداخلية

ماء الكزبرة المغلي

يمكن غلي حزمة من أوراق الكزبرة الطازجة في كوبين من الماء لمدة ربع ساعة ثم تصفيتها وتناول الماء بارداً خلال اليوم وتكرار هذه العملية لعدة أيام يساعد في تنشيط الكلى وتحسين أدائها بشكل ملحوظ

حساء الكزبرة والليمون

طريقة شهية أخرى لتناول الكزبرة تتمثل في غلي حزمة منها مع كوب من الماء ثم إضافة الليمون وكريمة الطهي والقليل من الملح والفلفل ويمكن إضافة النشا للحصول على قوام كثيف وتناول الحساء ساخناً للحصول على مذاق لذيذ وفوائد صحية مجمعة