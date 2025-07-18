الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الناس من الهالات السوداء تحت العين، وذلك لأن الجلد في هذه المنطقة رقيق للغاية ويتغير لونه بسرعة، وغالبًا ما يُنصح بعلاج الهالات السوداء من خلال ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد، إلا أن هناك طريقة بسيطة وسهلة يمكن تجربتها لتقليل الهالات السوداء تحت العين، بحسب ما ذكره موقع “tips-and-tricks”.

مكون سحرى لعلاج الهالات السوداء من مطبخك

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأشخاص الأصحاء الذين يحصلون على نومٍ كافٍ قد يعانون أيضًا من الهالات السوداء، نظرًا لأنها قد تكون ذات أسباب وراثية.

البطاطس لعلاج الهالات السوداء

تُعد البطاطس من أفضل الوسائل الطبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين، نظرًا لتأثيرها المهدئ، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية الجلد، وتساهم هذه الخصائص في التخفيف من حدة الهالات السوداء.

كيف تحارب البطاطس الهالات السوداء؟

من الجدير بالذكر أن البطاطس تحتوي على مادة “الكاتيكول”، وهو مركب عضوي يُستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تهدف إلى التفتيح والتخلص من بقع التصبغ.

طريقة استخدام البطاطس لتقليل الهالات السوداء