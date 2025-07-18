الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد فقدان الوزن من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأشخاص، خاصةً من يعانون من السمنة أو بطء في عملية التمثيل الغذائي. ولمن يسعى إلى تحسين حرق الدهون بطرق طبيعية، يبرز مشروب ماء الحلبة بالشمر صباحًا على الريق كأحد الخيارات الفعّالة التي تساعد على دعم الجسم في رحلته نحو الوزن المثالي.

طلع معجزة ربانية.. تناول هذا المشروب «على الريق» هيحرق كل الدهون في جسمك

وبحسب ما نشره موقع Times of India، فإن هذا المشروب يقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تسهم في إنقاص الوزن بطرق متعددة، من أبرزها: