الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد فقدان الوزن من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأشخاص، خاصةً من يعانون من السمنة أو بطء في عملية التمثيل الغذائي. ولمن يسعى إلى تحسين حرق الدهون بطرق طبيعية، يبرز مشروب ماء الحلبة بالشمر صباحًا على الريق كأحد الخيارات الفعّالة التي تساعد على دعم الجسم في رحلته نحو الوزن المثالي.
طلع معجزة ربانية.. تناول هذا المشروب «على الريق» هيحرق كل الدهون في جسمك
وبحسب ما نشره موقع Times of India، فإن هذا المشروب يقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تسهم في إنقاص الوزن بطرق متعددة، من أبرزها:
- 1. سد الشهية وتقليل استهلاك الطعام: يساعد ماء الحلبة بالشمر على التحكم في الشهية طوال اليوم، من خلال ضبط مستويات السكر في الدم، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر أو مفرط.
- 2. تعزيز معدل الأيض: تناول هذا المشروب في الصباح يسهم في رفع معدلات الأيض، وبالتالي زيادة كفاءة الجسم في حرق الدهون وتحويلها إلى طاقة، مما يسرّع من عملية فقدان الوزن.
- 3. تنقية الجسم من السموم: يمتاز ماء الحلبة والشمر بخصائص مطهّرة للجهاز الهضمي والكبد، حيث يساعد على طرد السموم المتراكمة، وهو عامل مهم لتحفيز الجسم على التخلص من الدهون بشكل أكثر فاعلية.
- 4. تحسين التوازن الهرموني: يُساعد هذا المشروب على تنظيم الهرمونات، خاصة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، حيث يُساهم في الحد من الاضطرابات الهرمونية التي قد تعيق فقدان الوزن.
- 5. تحسين صحة الجهاز الهضمي: من خلال تسهيل الهضم وتقليل الانتفاخات، يعزز ماء الحلبة بالشمر امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية، كما يمنع تراكم الدهون الناتجة عن سوء الهضم.