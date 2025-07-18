«جارتي الهندية قالتلي السر».. أعشاب طبيعية لتطويل وملأ فراغات الشعر بخطوات بسيطة | ياريتني عرفتها من زمان 

الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط البحث المستمر عن حلول فعالة لتكثيف الشعر وعلاج تساقطه، برز زيت الروز ماري أو ما يعرف بإكليل الجبل كواحد من الأسرار القديمة التي ما تزال تحافظ على مكانتها في الطب الشعبي الهندي تشير تجارب شائعة إلى فعالية هذا الزيت الطبيعي في ملء فراغات الشعر وتحفيز نموه، مما يجعله خياراً مثالياً للباحثين عن بدائل طبيعية بعيدًا عن المنتجات الكيميائية.

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استخدمت النساء في الهند زيت الروز ماري منذ قرون للعناية بالشعر، مستفيدات من خصائصه الطبيعية التي تدعم صحة فروة الرأس وتعزز نمو الشعر ويعرف هذا الزيت بقدرته على معالجة مشاكل شائعة مثل التقصف والتساقط، وصولًا إلى الصلع الوراثي، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر، ما يساهم في نمو الشعر بشكل صحي وكثيف.

زيت الروز ماري بديل طبيعي للعلاجات التقليدية

بحسب أبحاث حديثة، فإن فعالية زيت الروز ماري قد تضاهي بعض العلاجات الدوائية المستخدمة في علاج تساقط الشعر إذ أظهرت النتائج أن الاستخدام المنتظم لهذا الزيت يمكن أن يخفف من علامات الصلع الوراثي ويحسن كثافة الشعر، مما يعزز من مكانته كخيار آمن ومتاح يعتمد على الطبيعة بدلاً من المواد الكيميائية المكلفة.

طريقة استخدام زيت الروز ماري

لتحقيق الاستفادة القصوى من زيت الروز ماري، ينصح بتخفيفه بزيت حامل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس به لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، قبل غسله بالشامبو ويمكن تعزيز فعاليته بخلطه مع زيوت أخرى مثل الجوجوبا أو النعناع أو القرنفل وينصح بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً، حيث تبدأ النتائج في الظهور خلال أسبوعين من الاستخدام المنتظم.

دور زيت الروز ماري في حماية الشعر

يمتلك زيت الروز ماري خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه، فضلاً عن قدرته على حماية الشعر من تأثير العوامل البيئية الضارة كأشعة الشمس والملوثات كما يساهم في تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، ما يمنحه مظهراً أكثر صحة ولمعاناً بمرور الوقت.