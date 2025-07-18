الرياض - كتبت رنا صلاح - حبة الملوك هي بذرة شهيرة عرفت منذ القدم بقيمتها العلاجية الكبيرة ولهذا السبب أطلق عليها القدماء اسم بذرة الملوك وهي عشبة تنتمي إلى فصيلة الحلبية وتعرف في بعض المصادر الإنجليزية باسم بذرة القطن أو باسمها العلمي الشائع

عشبة رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها

تنمو هذه العشبة في شجيرة صغيرة الحجم موطنها الأصلي الهند وتتميز بأوراق بيضاوية الشكل ذات حواف متذبذبة وتكون أزهارها الذكرية في أعلى العنقود وتحتوي على خمس بتلات أما الأزهار الأنثوية فتكون في قاع العنقود وهي أكثر تميزًا من حيث الشكل

خصائص بذور حبة الملوك

تحتوي كل ثمرة من حبة الملوك على ثلاث خلايا وكل خلية بداخلها بذرة واحدة فقط يتم استخراج الزيت من هذه البذور عن طريق الضغط وله استخدامات متعددة لكن يجب استخدامه بحذر شديد بسبب خصائصه القوية

فوائد استخدام حبة الملوك

تستخدم حبة الملوك في الطب التقليدي لعلاج العديد من الحالات الصحية مثل علاج مشاكل الكبد والمرارة والتخلص من انسداد الأمعاء كما تساعد في علاج الملاريا وآلام المفاصل والنقرس والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي

كما يتم تحضير خليط يحتوي على زيت بذور حبة الملوك مع عصير الزنجبيل لعلاج التهابات الحلق والمعدة والحمى وبعض أمراض الأعصاب

أضرار حبة الملوك والآثار الجانبية

رغم فوائدها الكبيرة إلا أن تناول حبة الملوك بشكل مباشر يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة مثل الشعور بحرقة في الفم والمعدة وسيلان اللعاب والغثيان وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الإسهال الدموي والقيء وتلف القولون

قطرة واحدة فقط من الزيت قد تسبب شعورًا بالحرق الشديد في المريء وغثيانًا حادًا وهذا يجعلها من الأعشاب التي تتطلب أقصى درجات الحذر

تحذيرات مهمة عند استخدام حبة الملوك

تعد حبة الملوك من أقوى المسهلات التي استخدمت في الطب الصيني القديم لذلك يجب الالتزام التام بالجرعة الموصى بها من قبل مختص في الأعشاب الطبية

يُمنع تمامًا استخدامها للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات أو المرضى الذين يعانون من حالات صحية حرجة كما يجب عدم خلطها مع أطعمة أو سوائل ساخنة لأنها تعد من الثمار السامة

من الضروري استشارة الطبيب قبل استخدامها لتحديد الجرعة الآمنة لأن الاستخدام العشوائي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة