الرياض - كتبت رنا صلاح - في أعماق الطبيعة الجبلية تنمو عشبة خضراء بسيطة في شكلها ولكنها عظيمة في فوائدها إنها أوراق الكاري التي لطالما استخدمت في المطابخ كنكهة تقليدية لكنها في الحقيقة تخبئ قوة علاجية مذهلة تجعلها أقوى عشرين مرة من إبر الأنسولين بحسب دراسات حديثة وتجارب شعبية واسعة.

معجزة عجيبة من الباري لعباده.. عشبة جبلية تمتص السكر في الدم.. وهي أقـوى عشرين مرة من إبر الانسولين

أوراق الكاري تحتوي على مركبات فريدة مثل المورينين والكاربازول التي تعمل على تحفيز خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين الطبيعي وتقليل امتصاص الجلوكوز في الدم هذا التأثير يجعلها وسيلة فعالة لمرضى السكري من النوع الثاني لتنظيم السكر بشكل طبيعي وآمن

تحفز الحرق وتخفض مقاومة الإنسولين

إضافة إلى دورها في خفض السكر تعمل أوراق الكاري على تحسين حساسية الجسم تجاه الأنسولين وتساهم في تنشيط التمثيل الغذائي مما يساعد في خفض الوزن والتقليل من تراكم الدهون الضارة خاصة حول البطن.

دور مزدوج للقلب والكبد

أثبتت الأبحاث أن الانتظام في تناول الكاري يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية كما يدعم الكبد في تنظيف الدم من السموم ويحمي خلاياه من التلف الناتج عن السكر المرتفع.

طريقة الاستفادة الآمنة

ينصح بأخذ من خمس إلى عشر أوراق طازجة من الكاري وغليها في كوب ماء لمدة خمس دقائق ثم شرب المنقوع دافئا على معدة فارغة في الصباح أو يمكن طحن الأوراق المجففة وخلطها بالعسل وتناولها مرة يوميا للاستفادة القصوى.

تنبيه وتحذير

رغم فوائدها الهائلة يجب عدم الإفراط في استخدام الكاري خاصة للحوامل أو المرضى الذين يتناولون أدوية مخفضة للسكر دون الرجوع للطبيب حتى لا يحدث هبوط حاد في مستوى الجلوكوز.