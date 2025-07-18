الرياض - كتبت رنا صلاح - الخيار من أكثر الخضروات المحبوبة والمنعشة، وبيعتبر عنصر أساسي في السلطة وعلى السفرة اليومية لكن للأسف، في أنواع من الخيار المنتشر في الأسواق بتكون غير صالحة للأكل بل ومسرطنة أحيانًا بسبب طريقة زراعتها أو تعرضها لمبيدات شديدة الخطورة علشان كده لازم تعرفي العلامات اللي لو شفتيها على الخيار، تبعدي عنه فورًا وتحمي نفسك وأسرتك.

"عيلة كبيرة ماتت بسببه" .. 5 علامات لو شفتها على الخيار ابعد عنه فورًا لأنها مسرطنة وخطيرة .. فيم

إذا كان لون الخيار أخضر لامع جدًا بطريقة مبالغ فيها، ده مؤشر على إنه مرشوش بمادة شمعية أو ملون صناعي لإخفاء عيوبه، وغالبًا بيحتوي على مبيدات.

2. الطراوة أو الليونة عند الضغط

الخيار الجيد لازم يكون متماسك.

لو لقيتيه طري من النص أو بيغوص تحت صباعك، فده دليل على فساد داخلي أو حقن بمياه غير نظيفة لزيادة وزنه، وده خطر جدًا على المعدة.

3. وجود بقع صفراء أو داكنة

البقع على قشرة الخيار خاصة البنية أو الصفراء الكبيرة دليل على تعفن أو تلف، وأحيانًا بتكون ناتجة عن مبيدات امتصها الخيار وتراكمت في أنسجته.

4. طول الخيار المبالغ فيه مع شكل ملتوي

الخيار الطبيعي له طول متوسط وشكل مستقيم.

لو لقيتي واحدة طويلة جدًا أو ملتوية بشكل غير معتاد، فده نتيجة منشطات نمو هرمونية، وهي من أخطر مسببات السرطان والمشاكل الهرمونية عند الأطفال والنساء.

5. وجود طعم مُرّ أو لاذع عند التذوق

لو الخيار طعمه مر أو فيه لسعة غير طبيعية، ابعدي عنه فورًا.

المرارة دي ممكن تكون بسبب مادة كوكوربيتاسين، وهي مادة سامة تنتجها النباتات نتيجة الإجهاد أو التسميد الخطأ، وممكن تسبب تسمم غذائي أو مشاكل بالجهاز الهضمي.

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