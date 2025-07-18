الرياض - كتبت رنا صلاح - لو بتدوري على حل فعّال وآمن لمشكلة التجاعيد المبكرة، والبقع الداكنة، والتصبغات اللي بتظهر بسبب الشمس أو التقدم في السن، فالحل مش لازم يكون في منتجات غالية أو كريمات مليانة مواد كيميائية السر الحقيقي ممكن تلاقيه في مطبخك!..

سيروم طبيعي بمكونات بسيطة جدًا، لكن نتائجه مذهلة، وبيشتغل على شد البشرة، تفتيحها، وتجديد خلاياها من أول أسبوع استخدام.

"سر حـلاوة الكوريات ".. سيروم طبيعي من مطبخك يقضي على التجاعيد والتصبغات بدون أي مواد كيميائية

ملعقة صغيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج (للبشرة الدهنية) أو ماء ورد (للبشرة الحساسة)

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر أو زيت لوز حلو

كبسولة واحدة من فيتامين E (اختياري لكنه قوي جدًا للتجاعيد)

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي العسل مع عصير الليمون (أو ماء الورد للبشرة الحساسة)

أضيفي زيت الزيتون والنشا وقلبي حتى يذوب النشا جيدًا

افتحي كبسولة فيتامين E وأضيفي الزيت داخل الخليط

اخلطي جيدًا حتى تحصلي على سيروم قوامه ناعم وسهل الفرد

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك جيدًا وجففيه بلطف

ضعي كمية صغيرة من السيروم على الوجه والرقبة بحركات دائرية

اتركيه لمدة 20 – 30 دقيقة

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم رشي قليل من ماء الورد

استخدمي السيروم يوميًا مساءً لمدة 7 – 10 أيام، وسترين الفرق بوضوح

فوائد السيروم:

يشدّ البشرة ويقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة

يوحّد لون البشرة ويفتح التصبغات والبقع الداكنة

يمنح نضارة فورية ولمعان طبيعي

آمن 100% لجميع أنواع البشرة

لا يحتوي على أي مواد صناعية أو حافظة

نصائح هامة: