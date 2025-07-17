الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، عن وفاة نحو 50 شخصًا نتيجة حريق كبير اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق. وفي بيان نشره على صفحته في فيسبوك، قال المياحي: "فاجعة ومصيبة حلت علينا.. أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

مصرع خمسين شخصًا في حريق مروع بالعراق

وأضاف أنه تم إعلان الحداد لثلاثة أيام على أرواح الضحايا، مؤكدًا أن السلطات لن تتهاون مع أي طرف تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في وقوع الكارثة، مشيرًا إلى أن هناك ملابسات تحيط بالحادث سيتم كشف تفاصيلها خلال 48 ساعة في بيان رسمي عن نتائج التحقيق الأولية.

وأكد المياحي أنه قد تم رفع دعاوى قضائية ضد كل من صاحب البناية وصاحب المول وكل من يثبت تورطه أو علاقته بهذه الحادثة التي هزت المحافظة.