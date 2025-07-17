الرياض - كتبت رنا صلاح - شجرة النيم من الأشجار القوية التي تنمو في المناطق الحارة وتُعرف بقدرتها الكبيرة على مقاومة الحشرات وامتصاص السموم وتُعد من الخيارات الممتازة للزراعة المنزلية خاصة في الأماكن الحارة مثل الرياض

ملعقة واحده من هذه العشبة.. تنهي كل اوجاعك للابد .. اوراق هذه الشجرة معجزة ربانية كالسحر تنهي سكري الدم

تتميز شجرة النيم بقدرتها على طرد الحشرات وخاصة البعوض والصراصير والذباب وتُستخدم أوراقها ومستخلصاتها في صناعة مبيدات حشرية طبيعية تُقلل من الحاجة إلى المواد الكيميائية الضارة

تُستخدم أوراق النيم في الطب الشعبي كمساعد طبيعي لتقليل مستويات السكر في الدم وقد أشارت بعض التجارب إلى تحسن واضح في نسبة الجلوكوز لدى الأشخاص الذين داوموا على تناول منقوع أوراقها

مضادة للالتهابات والأمراض الجلدية

تمتلك أوراق النيم خصائص فعالة في مقاومة الالتهابات وتُستخدم لعلاج حب الشباب وتهيج الجلد وتدخل في تركيب العديد من مستحضرات العناية بالبشرة بسبب قدرتها على تنظيف المسام وتطهير الجلد

تحفيز نمو الشعر وتقوية فروة الرأس

تُعد أوراق النيم من العلاجات الطبيعية المفيدة للشعر حيث تساعد على تقليل القشرة وتحفيز نمو الشعر وتغذية فروة الرأس وتُستخدم في العديد من الزيوت والشامبوهات الطبيعية

دعم التوازن البيئي

شجرة النيم تسهم في حماية البيئة بفضل قدرتها على مقاومة الجفاف وتحسين جودة التربة وهي من الأشجار التي تزرع في مشاريع التشجير للحد من التصحر وتنقية الهواء

استخدامات في الطب الشعبي

تدخل أوراق النيم في كثير من العلاجات الشعبية القديمة حيث تُستخدم لعلاج الالتهابات والجروح وأمراض المعدة والفطريات وتُعد من النباتات التي حظيت باهتمام واسع في الطب البديل